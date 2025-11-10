Karacasu’da vatandaşlar akın etti! Uzun kuyruklar oluştu

3

Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığı ve korunması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem üretimi destekliyoruz hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.