Karacasu’da vatandaşlar akın etti! Uzun kuyruklar oluştu

10.11.2025 - 16:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve üretimin devamlılığı için yürüttüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında tamamen Ata Tohumlarından yetiştirilen fideler, kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Bu sayede hem Ata Tohumlarının sürdürülebilirliği sağlanıyor hem de vatandaşlara kendi bahçelerinde doğal sebze yetiştirme imkanı sunuluyor.

Binlerce kışlık fide Karacasu'da vatandaşlara dağıtıldı. Marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerinden alan vatandaşlar, taze ve güvenilir gıdaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Ata Tohumlarının üretiminin devamlılığı ve korunması için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Fidanlıklarımızda Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece hem üretimi destekliyoruz hem de Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.