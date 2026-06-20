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Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

20.06.2026 - 15:34Güncellenme Tarihi:

Karabük'te meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin duvarı ile çatısına zarar verdi.

1Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizlidere Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi.

2Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Yamaçta bulunan Orhan Coşkun'a ait evin yakınındaki toprak zeminde yaşanan kayma nedeniyle kaya parçaları yuvarlanarak yapıya isabet etti.

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3Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Kaya parçalarının çarpması sonucu evin duvarında ve çatısında hasar oluştu.

4Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Coşkun ailesi, hasar gören eve girmekte tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

5Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Fazilet Coşkun, kızını YKS'ye göndermek için kalktıkları sırada ses duyduklarını ve evi terk ettiklerini söyledi.

6Karabük'te korkulu anlar: Çocuğunu YKS'ye gönderirken evin çatısına kaya düştü

Eşi Orhan Coşkun ise, kendi imkanları ile heyelanın önüne araba lastikleriyle set çekmeye çalıştığını ifade ederek, 30 yıldır yaşadığı evinden başka gidecek yeri olmadığını belirtti.