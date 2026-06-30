Karabük'te kapatılma kararı geldi: Kanyon Köprü tekrar ne zaman açılacak?

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Çalışmaları yerinde inceleyen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, köprünün kent ulaşımı açısından önemli bir noktada bulunduğunu belirterek, çalışmaların vatandaşların en az etkileneceği dönemde başlatıldığını söyledi.Çetinkaya, "şehrin imarı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına stratejik adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çetinkaya," Kanyon Köprü yoğun bir hat üzerinde bulunuyor. Bu nedenle okul döneminin bitmesini ve tatil sezonunun başlamasını bekledik. Hedefimiz köprümüzü teknik açıdan tamamen yenileyerek daha güvenli ve modern şekilde yeniden hizmete sunmaktır" dedi.