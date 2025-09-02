GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKarabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

02.09.2025 - 09:21Güncellenme Tarihi:

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyünde başlayarak Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyüne sıçrayan orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

1Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu bölgelerde yeşil ormanlık alanların yerini siyah kül örtüsünün aldığı görüldü.

2Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

Alevlerin etkisiyle geniş bir alanın zarar gördüğü yangın sonrası geriye acı bir manzara kaldı.

3Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

Yangın, orman ekiplerinin ve itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

4Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi

Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin incelemesi devam ediyor.

5Karabük'te acı manzara: Yangından sonra görüntülendi