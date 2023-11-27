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GündemKar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme! Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu
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Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme! Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Kar yağışıyla ilgili son dakika sürprizi. Meteoroloji illeri açıkladı. Kar yağışı için tarih verildi. Kuvvetli bir kar yağışı dönemine giriyoruz. Uzman isim de kar yağışı ve sıcaklıklarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Kar yağacak iller ise değişti. İşte tüm detaylar...

İHA-DHA
• 27 Kasım 2023 - 19:08 • Son Güncelleme:
İHA-DHA
• 27 Kasım 2023 - 19:08 • Son Güncelleme:
1Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Son dakika hava durumu. Meteoroloji hava durumu ile ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. Uzman isim de hava sıcaklıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

2Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin bu akşam saatlerinde doğu, yarın (Salı) batı kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin; yarın Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (40-60 km/sa), yarın Marmara ve Ege Bölgeleri'nde (50-80 km/sa) rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

3HAVA SICAKLIĞI

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

4RÜZGAR

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yarın Marmara ve Ege Bölgeleri'nde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa), yarın Marmara ve Ege Bölgeleri'nde kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

6Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin neredeyse tamamını etkileyen soğuk ve yağışlı sistemin kuzeydoğuya doğru ilerlediğini belirterek, sistemin salı gününden itibaren yurdu terk edeceğini söyledi.

7Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

"Ancak salı günü sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz" diyen Çelik, bu sistemin salı günü için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlara sebep olacağını aktardı. Çelik, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı, batı ve Orta Karadeniz'de yağışlara sebep olacağını, sistemin batı bölgelerde de zaman zaman kuvvetli olacağını kaydetti. Salı günü Çanakkale ile Muğla arası ile Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli yağışlar beklediklerini bildiren Çelik, "Çarşamba günü için ise Marmara, Ege, Antalya çevreleriyle, Batı Karadeniz kesimlerinde yine kuvvetli yağışlar bırakacak. Rüzgarlar şu anda batı bölgelerimiz artık kesildi diyebiliriz ancak bu sistemle birlikte salı günü akşam saatlerinden itibaren önce Marmara ve Ege genelinde güneybatı yönlerden seksen kilometreye varan hızlarda rüzgar bekliyoruz" diye konuştu.

8Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Çarşamba günü için Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de 80 kilometreye varan hızlarda güneybatı yönlerden fırtına beklediklerini anlatan Çelik, şöyle devam etti:

9Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

"Bu fırtınanın şiddetine bakarsak geçtiğimiz günlerde hafta sonunda etkileyen sistem yer yer saatte yüz kilometrenin üzerine çıkmıştı. Şu anda onun kadar değil ancak ona yakın. 80 kilometre saatlik rüzgar beklentimiz var. Ayrıca bu sistemle birlikte sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. Çarşamba günü için batı ve iç bölgelerde sıcaklar mevsim normallerine yaklaşacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise artık yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmış olacak. Hatta çarşamba günü batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece kadar üzerine çıkmasını bekliyoruz."

10Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Hava tahmin uzmanı Çelik, sistemin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere yağış bırakmayacağını sözlerine ekleyerek, "Biraz bulutlanma belki görülebilir ama önümüzdeki bir haftalık süreçte deprem bölgesinde bir yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar artık yükseldi. Deprem bölgesinde çoğunlukla 18-20 dereceleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

11Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Batı Karadeniz'de deniz taşması olayı beklemediklerini vurgulayan Çelik, "Ancak Güney Ege ve çarşamba günü için de Antalya çevrelerinde böyle bir risk var. Çünkü yine Güneybatı yönlerden lodos fırtınası bekliyoruz. 80 kilometreye varan hızlarda oluşacak olan rüzgar yine bir miktar deniz suyunu kıyıya taşıyabilir. Bununla ilgili özellikle Güney Ege ve Batı Karadeniz, Batı Akdeniz kıyılarında dikkatli olmakta fayda var" açıklamasını yaptı.

12İSTANBUL VE ANKARA

İSTANBUL VE ANKARA

Çelik, İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklediklerini, özellikle çarşamba günü gerçekleşebilecek yağışların ise kuvvetli olabileceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

13Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

"İstanbul'da sıcaklıklar salı gününden itibaren hızla artıyor. Salı günü için 16 dereceye yükselecek olan sıcaklık hafta sonuna kadar 15-16 dereceler civarında seyredecek. Ankara'da da sıcaklar şu anda mevsim normallerinin altında. 4-5 derecelik en yüksek sıcaklık var. Salı günü için 6 derece bekliyoruz. Çarşamba günü için 12, perşembe gününden sonrası 3-4 gün boyunca 14-15 derecelik sıcaklık tahminimiz var."

14Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Tatil bölgeleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde Batı Akdeniz dahil olmak üzere bu sistemde kuvvetli yağışlar görüleceğine dikkati çekerek, "Onun için batı ve güney kıyılarımızda önümüzdeki 3-4 gün boyunca yer yer kuvvetli olmak üzere yağış bekliyoruz. Kuvvetli lodosun da lodos fırtınasının etkilemesiyle birlikte güney kıyılarımızda meteorolojik durum biraz daha yağışlı ve rüzgarlı geçecek diyebiliriz" dedi.

15Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, yarın Eskişehir’de hava sıcaklıkları artacak. Gece saatlerinde sıfırın altında seyredecek olan hava sıcaklıklarının bugüne göre 5 ila 8 derece artarak, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 8 derece olması bekleniyor. Yayınlanan hava tahmin raporuna göre, gece en düşük sıcaklık eksi 9 derece ile İnönü ilçesinde bekleniyor. Yarın ise en yüksek hava sıcaklığının 11 derece ile Sarıcakaya ilçesinde, en düşük hava sıcaklığının 5 derece ile Han ilçesinde olacağı öngörüldü.

16Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Van’da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkisini artırarak sürerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki Tendürek Geçidi ulaşıma kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ağrı-Van devlet yolunun Tendürek Geçidi yoğun kar ve tipi nedeniyle taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

17Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'nin en soğuk ili sıfırın alında 11,3 dereceyle Bolu'nun kayak turizmi merkezi Kartalkaya olarak kayıtlara geçti. Kartalkaya Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 11,3 derece olarak ölçülürken, Düzce Gölyaka Kardüz Yaylası eksi 10, 2 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 10 derece ile Çankırı’nın Ilgaz dağı oldu.

18Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bolu Dağı’nın D-100 kara yolu geçişinde dün başlayan kar yağışının ardından yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, D-100 karayolunu, Yumrukaya, Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu vakitlerde karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken sürücülere yollarına dikkatli bir şekilde devam ettiler.

19MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında, yarın öğleden sonra Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Açıklamada İstanbul, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de güney yönlerden rüzgarın saatte 50-80 kilometre esmesi beklendiği belirtildi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması vurgulandı.

20Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Van’da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bahçesaray il yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.50 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

21Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Van’da gece saatlerinde başlayan fırtına gün boyu etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bahçesaray il yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle saat 10.50 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

22Kar yağışıyla ilgili sürpriz gelişme Hava durumu tahmin haritası değişti, iller belli oldu

Kars ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle, merkeze bağlı Ağadeve ve Ataköy ile Kağızman'ın Kömürlü köyünde bazı evlerin çatısı uçtu. Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis, kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolları ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürürken; kent çıkışında Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere uyarılarda bulundu.

23ÇOBANLAR YOLLARINI KAYBETTİ

ÇOBANLAR YOLLARINI KAYBETTİ

Sarıkamış ilçesi Uzungazi köyünde çobanlık yapan Zeki Aksu ve Turan Atmaca, köy merasında sürüleriyle kar ve tipi nedeniyle yollarını kaybedip mahsur kaldı. Çobanların ihbarı üzerine, hava şartlarından dolayı ulaşımın sağlanamadığı bölgeye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla ulaştığı 2 çoban, donmak üzereyken kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.