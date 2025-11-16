Kar yağışı başladı, her yer beyaza büründü! 20 santimetreyi aştı, kar etkisi sürecek
Kaynak : İHA
Kar yağışı başladı. Her yer beyaza büründü. 20 santimetreyi aştı. Kar etkisi sürecek. Meteoroloji uyardı, birçok ilde kar yağışı başladı. Meteoroloji'den vatandaşlara uyarı geldi. Bu illerde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. İşte son dakika detayları...
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırırken, bazı illerde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Muş’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Yayladan dönüş yapan vatandaşlara ait yaklaşık 200 koyun ile 5 araç, kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak koyun sürülerini ve araçları bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile kırsal mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışması yürüttü.
Öte yandan Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi'nde ise kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. Mahalle yağan kar ile birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar küçükbaş hayvanlarını yağan karın altında ağıllara götürdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 46 yerleşim yerine araç ulaşımı sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekiplerinin kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Öte yandan kent genelinde 163 yerleşim yerine ise ulaşımın sağlandığı öğrenildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmalarına başladı. 2025-2026 sezonu için kırsal bölgelerde toplam 79 araç ve 7/24 esasına göre toplam 160 personel görevlendirilirken, ekipler mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.
Şırnak’ta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçti. Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz, Tuzluca ve Kerkül gibi yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
Bayburt ile Erzurum’u birbirine bağlayan 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı’nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde zaman zaman etkisini artıran kar nedeniyle bölgede görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. İlçenin yüksek bölgelerinden Faraşin, Kerkül ve Tuzluca bölgelerinde kar kalınlığı 50 santimi aştı. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele birimleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezi ise beyaz örtüyle kaplandı. Sağanak nedeni ile Habur Çayının debisi yükseldi.
Batman’da yerleşim yerlerinde yoğun yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Sason ilçesinde yaklaşık 3000 rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyler, yağan karla beyaza büründü. Mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçe merkezine ve yüksek rakımlı bölgelerine sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Beyaz örtüye bürünen Çelikhan ilçesinde kartpostallık manzaralarda ortaya çıktı. İlçenin yüksek kesimli yerlerinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Aniden bastıran ve ilçede mutluluğa neden olan kar yağışından dolayı yetkililer yaşanabilecek kazalara karşı sürücüleri uyardı.
Şehir merkezinde sabah erken saatlerden itibaren etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, şehir merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Özellikle çarşı merkezinde birçok noktada araçların üzeri tamamen karla kaplandı. Yüksekova’dan Hakkari’ye yoğurt getiren bir firma yetkilisi, ilçede yağmur, şehir merkezinde ise yoğun karla karşılaştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız için dağıtım hizmetimize devam ediyoruz" dedi.
Bitlis’te iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı köylerde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, hem hayret etti hem de sevinç yaşadı. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Cemalettin köyü de kar yağışının en çok hissedildiği yerlerden biri oldu. Köy sakinleri, sabah evlerinden çıktıklarında her yerin karla kaplandığını gördüklerini belirttiler.
Muş’ta gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.