Kar yağınca mutlu olan padişah: Osmanlı'yı yönetti, kar topu oynayamadı!

BU KAR SEVDASI HATIRATLARDA BİLE YER ALDI



Bu yüzden de II. Mahmud kar yağdığı zaman Enderûn'da halkının kar topu oynamasını izleyip bundan mutluluk duyuyormuş. Hatta o kadar mutlu olurmuş ki kar topu oynayanlara hediye bile dağıtırmış. II. Mahmud, Hâfız İlyas Efendi'nin hatıratlarında ve kaynaklarına göre kar ve kışı en çok seven Osmanlı Padişahıydı...