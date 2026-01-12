Kar yağınca mutlu olan padişah: Osmanlı'yı yönetti, kar topu oynayamadı!
İstanbul'da 2026 yılının Ocak ayında devam eden kar yağışı akıllara hüzünlü bir hikayeyi de beraberine getirdi. Osmanlı modernleşmesinin öncüsü sayılan Padişah II. Mahmud'un kar sevdası günümüzde bile konuşuluyor.
Osmanlı İmparatorluğu'nun en yenilikçi padişahlarından biri olan II. Mahmud, 31 yıl boyunca tahtta kaldı. Bu süre zarfında pek çok reform gerçekleştirdi ve Tanzimat Fermanı'nın temellerini attı.
II. MAHMUD'UN UYGULAMAYA KOYDUĞU YENİLİKLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:
Avrupai tarzda eğitim gören Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusuyla modern Türk ordusunun temellerini attı.
Ceket, pantolon, fes giyilmesi kuralını getirdi. Kendisi de modern kıyafetler giyerek halk içine çıktı.
İlköğretimi zorunlu hale getirdi. Avrupai tarzda eğitim verilmesi için İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'yi kurdu.
İlk resmi gazete Takvimi Vekayi'yi çıkarması.
PADİŞAHA KAR TOPU YASAĞI
Ancak padişahın hakkında dolanan bir söylentiye göre II. Mahmud, kar yağdığında çok heyecanlanırmış. Devlet işlerini bir yana bırakıp kar topu oynamak çok istermiş. Ancak padişah olduğu için kar topu oynaması yasakmış. Bunun padişahın otoritesini zedeleyeceğine inanılırmış.
BU KAR SEVDASI HATIRATLARDA BİLE YER ALDI
Bu yüzden de II. Mahmud kar yağdığı zaman Enderûn'da halkının kar topu oynamasını izleyip bundan mutluluk duyuyormuş. Hatta o kadar mutlu olurmuş ki kar topu oynayanlara hediye bile dağıtırmış. II. Mahmud, Hâfız İlyas Efendi'nin hatıratlarında ve kaynaklarına göre kar ve kışı en çok seven Osmanlı Padişahıydı...