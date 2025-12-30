Kar yağarken gök gürlemesi neden olur? Kar yağarken şimşek çakarsa, gök gürlerse ne olur?
Türkiye'nin beyaza büründüğü şu günlerde kar yağışı altında olan illerin sayısı da giderek artıyor. Ancak kar yağarken gök gürlemesi de insanların dikkatini çekiyor. Özellikle İstanbul'da başlayan kar yağışında şimşeklerin çakması ve gök gürlemesi sonrası merak da artmış durumda. Peki kar yağışında gök gürlerse ne olur?
Meteoroloji'de thundersnow olarak da adlandırılan gök gürültülü kar, genellikle soğuk hava kütlesinin üzerine sıcak ve nemli bir hava kütlesinin hızla yükselmesiyle oluşur.
Pek alışık olunmayan bu doğa olayı hakkında uzmanlar bu durumu 'cephesel oraj' olarak adlandırıyorlar. Peki, kar yağarken gök gürültüsü olur mu, normal mi?
İstanbul'da devam eden kar yağışına bir de gök gürlemesi eklendi. 30 Aralık 2025 Salı akşamı İstanbul'un ilçelerinde kar yağışı başladı. Ancak buna paralel olarak gök gürlemesi de eşlik ediyor. İnsanlar da gök gürlerken kar yağışının devam etmesini olağandışı karşılıyor.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, pek çok kişide tedirginlik yaratan bu durumun çok sık yaşanmasa da doğal olduğunu söyledi.
Her kar yağdığında gök gürültüsü ya da şimşek olayı gerçekleşmez. Kar yağarken gök gürültüsü olayı genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanır. Bu durum için deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması gerekir.