Kar yağarken gök gürlemesi neden olur? Kar yağarken şimşek çakarsa, gök gürlerse ne olur?

İstanbul'da devam eden kar yağışına bir de gök gürlemesi eklendi. 30 Aralık 2025 Salı akşamı İstanbul'un ilçelerinde kar yağışı başladı. Ancak buna paralel olarak gök gürlemesi de eşlik ediyor. İnsanlar da gök gürlerken kar yağışının devam etmesini olağandışı karşılıyor.