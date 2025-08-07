Kar suyuyla beslenen Çöl Gölü resmen çöle döndü

2

Kış aylarında Erciyes'in etkisiyle kısmen de olsa canlanan gölde yaz aylarında uzun yıllardır kuraklığın etkisi görülüyor.Su kaynaklarının tamamen kurumasının ardından göçmen kuşlar da gölü terk etti.İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, AA muhabirine, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kuraklık olduğunu söyledi.Gölün geçmişte tarım için önemli bir su kaynağı olduğuna değinen İlmek, gölde yaklaşık 50 yıldır kuraklık sıkıntısı yaşandığını belirtti.İlmek, gölü eski haline getirmek için çalışmalar yapılsa da bir sonuca varılamadığını dile getirerek, "Yaklaşık 6 kilometrekarelik alan kurumuş vaziyette. Erciyes Dağı bizim için bir nimet. Erciyes'in karı, yer altı sularına destek sağlıyor ama 6 kilometrekarelik göl, Erciyes'in de kurtaramayacağı bir hale dönüştü. Çok büyük bir alan orası. Sanki Kayseri'de, İncesu'da değilsiniz de Arabistan'da, Libya'da gibisiniz, öyle bir algı oluşturuyor." dedi.