Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Uzman isim tarih vererek açıkladı: Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri uyardı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, kasım ayına özel önemli bilgiler paylaşarak bu yılki kış için kar yağışı tarihlerini açıkladı. Uzman isim özellikle kasım ayının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “unutulmayacak bir kış geliyor” yorumlarının hangi ölçüde gerçekçi olduğunu değerlendirdi.
HAVA SICAKLIĞI:
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
‘ILIK VE KURAK BİR SONBAHAR YAŞANIYOR’
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, ekim ayı boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve kasım ayının ortasına yaklaşılmasına rağmen bu durumun sürdüğünü belirtti.
Bu durumun nedenini “yüksek basınç sistemlerinin etkili olmasına” bağlayan Özdemir, “Azor yüksek basıncının baskın olması ve havayı Afrika üzerinden çekmesi sıcaklıkları artırdı” dedi. Uzman isim, bu yüksek basınç etkisinin yağışlı sistemlerin ülkeye girişini engellediğini belirterek şu bilgilerin altını çizdi:
“Yağış için alçak basınç sistemlerinin oluşması gerekiyor ancak ekim boyunca bu durumu çok az yaşadık. Kasım ayının şu ana kadarki bölümünde de benzer bir tablo var. Soğuk hava dalgaları kısa süreli etkili olsa da genel ortalama sıcaklıklar halen mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyrediyor. Mevcut meteorolojik koşullara baktığımda Türkiye’de ılık ve kurak bir sonbahar yaşanıyor.”
Dr. Güven Özdemir, öncelikle halk arasında sıkça kullanılan “pastırma yazı” veya “pastırma sıcağı” gibi ifadelerin meteorolojik bir terim olmadığını belirtti. Özdemir, bu kavramların günlük yaşamda türediğini ve halk arasında kullanılmaya başladığını ifade etti.
Özdemir, Türkiye genelinde özellikle İstanbul’da 29 Ekim civarında kış mevsimine girme eğilimi olduğunu ve normalde sıcaklıkların bu dönemde düşmesinin beklendiğini söyledi. Ancak zaman zaman yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle Afrika üzerinden gelen sıcak hava nedeniyle havaların yazı andıran bir sıcaklık seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
“Bu durum kasım ayının ilk haftasında, kısa süreli güneşli günlerin görüldüğü dönemleri ifade eder. Ancak bu yıl bu sıcaklıkları biraz erken yaşadık; kasım ayına girmeden birkaç gün önce görüldü” diyen Özdemir, “Şu an sıcaklıklar biraz azalmaya başladı. Bu demek değildir ki bir daha bu sıcaklıkları görmeyeceğiz. Kasım ayı boyunca zaman zaman bir ya da iki gün sürecek kısa süreli sıcaklık artışları olabilir, ancak şu an belirgin bir şekilde gözlenmiyor” ifadelerini kullandı.
10-16 KASIM ARASI HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, bugün ve yarın Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz bölgeleriyle birlikte Eskişehir, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri, Aksaray, Çorum ve Amasya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) hava tahmin raporuna göre ise İstanbul’da hafta sonu genel olarak yağış beklenmiyor. Bugün parçalı bulutlu, pazar günü ise yer yer çok bulutlu bir gökyüzü etkili olacak.
Dr. Güven Özdemir, önümüzdeki bir hafta boyunca Türkiye genelinde mevsim normallerinde ılıman bir hava görüleceğini açıkladı. Özdemir, gündüz sıcaklıklarının yer yer 20 derece civarında seyredebileceğini, güney kesimlerde ise sıcaklıkların biraz daha yüksek olabileceğini söyledi.
Özdemir, batı bölgelerden başlayarak serinlemenin kademeli olarak ilerleyeceğini ifade ederek, “Yağış açısından hafif geçişler olabilir. Geceleri sıcaklık farkları bazı bölgelerde 10-12 dereceyi bulabilir. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hafta içi sakin geçecek gibi gözüküyor. Hafta sonunda ise serinlemeler artacak ve yağışlar yoğunlaşabilir. Kar ve don olaylarının ise Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde zayıf da olsa görülebilir. Marmara bölgesinde ise kuvvetli yağış beklemiyorum ama zayıf ve kısa süreli geçişler olabilir” şeklinde konuştu.
KASIM AYININ SON HAFTASINA DİKKAT!
Dr. Güven Özdemir, kasım ayının son haftasına doğru Türkiye genelinde belirgin bir soğumanın gündeme gelebileceğini dikkat çekti. Özdemir, bu durumu “Kutup koridorunun açılıp kapanması” benzetmesiyle değerlendirdi ve arktik kökenli soğuk hava kütlelerinin zaman zaman orta enlemlere sarkabileceğini belirtti.
Özdemir’e göre, modeller kasımın son haftasında özellikle 25-30 Kasım tarihleri arasında Balkanlar üzerinden soğuk hava akımlarının Türkiye’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Bu durumun hava sıcaklıklarında 5 ila 8 derece arasında bir düşüş yaratması bekleniyor.
Soğumanın gündüz ve gece sıcaklık farklarını da artıracağını vurgulayan Özdemir, “Gece saatlerinde don ve sis olayları artabilir. Bunu mini bir kış provası gibi düşünebiliriz. Ciddi bir kar fırtınası beklemiyoruz. Ancak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görme olasılığımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GÖRÜLEBİLİR?
Dr. Güven Özdemir, İstanbul’a dair kar yağışı beklentilerini de değerlendirdi. Özdemir, uzun yıllara dayalı istatistiklere göre kentin en çok kar yağışını ocak ayının başı ile şubat ayı arasında görüldüğünü söyledi.
Aralık ayında ise karla karışık yağmurun görülebileceğini belirten Özdemir, “Bu yıl da İstanbul’da aralık ayında kuvvetli kar yağışı beklemiyoruz. Kar yağışı ihtimali ocak ve şubat aylarında daha yüksek. Ama İstanbul’da yolları kapatan bir kar yağışı beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 10°C, 24°CParçalı bulutlu
ÇANAKKALE 16°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 11°C, 22°CParçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 24°CParçalı yer yer çok bulutlu
MUĞLA 8°C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 14°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 7°C, 21°CParçalı bulutlu
DÜZCE 10°C, 23°CParçalı bulutlu
SİNOP 13°C, 20°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°CParçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 26°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 25°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 26°CParçalı ve az bulutlu