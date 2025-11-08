Kar İstanbul'a ne zaman yağacak? Uzman isim tarih vererek açıkladı: Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri uyardı

8

“Bu durum kasım ayının ilk haftasında, kısa süreli güneşli günlerin görüldüğü dönemleri ifade eder. Ancak bu yıl bu sıcaklıkları biraz erken yaşadık; kasım ayına girmeden birkaç gün önce görüldü” diyen Özdemir, “Şu an sıcaklıklar biraz azalmaya başladı. Bu demek değildir ki bir daha bu sıcaklıkları görmeyeceğiz. Kasım ayı boyunca zaman zaman bir ya da iki gün sürecek kısa süreli sıcaklık artışları olabilir, ancak şu an belirgin bir şekilde gözlenmiyor” ifadelerini kullandı.