GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı
HaberlerGündem Haberleri Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

30.08.2025 - 07:33Güncellenme Tarihi:

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile gerçekleştirdi.

1Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden farklı vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

2Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Sabah erken saatlerde hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Bayrakları ve Atatürk Posterleri asıldı.

3Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Avanos ilçesine bağlı Çavuşin ve Zelve ören yerinden havalanan sıcak hava balonları yaklaşık 1 saat gök yüzünde süzüldükten sonra Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı.

4Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Sıcak hava balon pilotu Ahmet Başyiğit "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle güzel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türk Bayraklarını balonumuza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün Çavuşin mevkiinden havalanacağız.

5Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Yaklaşık bir saatlik bir uçuşumuz olacak. Daha sonra Göreme yakınlarına iniş planlıyoruz. Hava çok güzel, biraz sonra havalanacağız. Bu uçuşumuzu şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kutladı.

6Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı