Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

UNESCO Doğal ve Kültürel Miras listesinde yer alan, Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden farklı vadileri, yer altı ve yer üstü şehirleri ile Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, sıcak hava balonları sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.