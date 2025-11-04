Kanadalı çiftçiler Aksaray'a gelip öğrendi! Türk çiftçilerinin aldığı verimi duyunca şaşkına döndüler!

5

Kanada’da 3 çocuğuyla süt ineği yetiştiriciliği ve organik tahıl üretimi yapan, 3 bin büyükbaş yetiştiricisi Yves Robert ise şunları söyledi:“Türkiye’ye farklıları görmeye geldik. Türkiye’yi çok sevdik. Burada arazilerin fiyatını ise çok yüksek bulduk. 4,55 yağ oranı ile bir inekten 40 kilo süt alıyoruz. Sütleri ise orada kooperatife satıyoruz. Türkiye’deki büyük arazileri gördük. Kanada’da büyük araziler var. Bizde sulama diye bir şey yok. Bu yıl ilk kez iklim değişikliğinden dolayı sulamayı biz de planlamaya başladık."