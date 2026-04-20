Kahve değil adeta ilaç: Yarım asırlık bu sırrı duyanlar Gölhisar’a akın ediyor

İşletmeci Memiş Bilgin, babasından devraldığı mirası gelecek nesillere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verdiğini belirterek, "1975 yılından beri bu kahveyi yapıyoruz. İlçemizin kültürel zenginliğinin bir kenarda kalmasına gönlümüz el vermedi. 10 yıl önce marka tescilini alarak bu değere resmiyet kazandırdık. Amacımız sadece kahve satmak değil, Gölhisar'ın Kibyra Antik Kenti ve meşhur kavurması gibi değerlerinin yanına bu eşsiz lezzeti de eklemek. Hasat edildikten sonra kurutulan çörek otu tohumları, özel bir kavurma işleminden geçirilerek değirmenlerde toz haline getiriliyor. İçerisine yine kavrulmuş nohut tozu ilave edilerek hazırlanan karışım, Türk kahvesi pişirme tekniğiyle hazırlanıyor" şeklinde konuştu.