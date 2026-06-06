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Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor

06.06.2026 - 12:23Güncellenme Tarihi:

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyunu görmek isteyenler bölgeyi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler kaynağından çıkan serin sudan içerken bidonlarla doldurup evlerine de götürüyor.

1Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mehmetbey Mahallesi’nde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kayaların arasından çıkan buz gibi soğuk ve berrak suları görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken alan, aynı zamanda piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.

2Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor

Doğal yapısını koruyan bölge, özellikle yaz aylarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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3Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor