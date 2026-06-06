Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor
06.06.2026 - 12:23Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyunu görmek isteyenler bölgeyi ziyaret ediyor. Ziyaretçiler kaynağından çıkan serin sudan içerken bidonlarla doldurup evlerine de götürüyor.
1
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mehmetbey Mahallesi’nde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kayaların arasından çıkan buz gibi soğuk ve berrak suları görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken alan, aynı zamanda piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.
3