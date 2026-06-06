Kahramanmaraş'ta kayaların arasından çıktı: Aniden parıldayıp gözleri kamaştırıyor

1

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mehmetbey Mahallesi’nde kayaların arasından fışkırarak çıkan doğal kaynak suyu görenleri hayrete düşürüyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, kayaların arasından çıkan buz gibi soğuk ve berrak suları görmek için bölgeyi ziyaret ediyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken alan, aynı zamanda piknik yapmak isteyenlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.