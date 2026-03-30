Kahramanmaraş'ta dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Tarihi değeri var: Köylülerin gözbebeği oldu
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinin dağlık bölgelerinde yetişen kaya sümbülü, baharın gelişiyle birlikte görsel şölen sunuyor.
Afşin ilçesinin dağlık bölgelerinde karların erimesiyle gün yüzüne çıkan kaya sümbülü, hem görsel güzelliği hem de etkileyici kokusuyla dikkat çekiyor.
Sümbülü görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Mehmet Gören, kaya sümbülünün tarih boyunca önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sümbül çiçeği tarihte en çok kullanılan bitkilerden biridir. Yeniden doğuşu simgeler ve çok hoş, naif bir kokuya sahiptir. Osmanlı saraylarını süsleyen sümbüllerin de bu bölgelerden götürüldüğü biliniyor" dedi.
Gören, sümbülün özellikle karların altından çıkmaya başlamasıyla eşsiz bir manzara sunduğunu ifade ederek, "Dağların zirvesinde ve eteklerinde, kayaların diplerinden toprağı yararak çıkıyor. Bu anlar muhteşem görüntüler oluşturuyor. Biz de bu güzellikleri fotoğraflarken o eşsiz kokusunu içimize çekiyoruz" diye konuştu.
Doğaseverler ve fotoğrafçılar için adeta bir cazibe noktası haline gelen kaya sümbülü, her yıl bahar aylarında Afşin’in dağlık bölgelerinde ortaya çıkıyor.