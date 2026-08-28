Kahramanmaraş'ta ay çekirdeği hasadı başladı! 10 bin ton rekolte bekleniyor: Üreticinin yüzü gülüyor!

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Hasattan memnun olduklarını ifade eden üretici Ali Orak ise, "Bu yıl yağışların bol olması ve barajımızdaki suyun yeterli olması ürünlerimizde verimi gayet iyi yaptı. Ürünlerimiz kaliteli çıktı. Her sene ay çekirdeklerimizin başlarını keserek hasat ederdik. Bu sene doğrudan biçimle hasat yapıyoruz. Hem verimde artış oluyor hem de ürünümüz daha kaliteli çıkıyor.