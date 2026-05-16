Kahramanmaraş'ın gizli hazinesi! 400 bin filmlik arşivde 1960'ların düğünleri saklanıyor

Fotoğrafların film numarasıyla bulunduğunu anlatan Tekkes, "Fotoğrafların arkasına numara yazılırdı. Aynı numara filmin üzerinde de olurdu. Müşteri geldiğinde o numarayla film bulunur, yeniden baskı yapılırdı. Şimdi dijital sisteme geçildi, bunlar mazi oldu. Artık herkes telefonla fotoğraf çekebiliyor. Bilgisayar bilen herkes kendisini fotoğrafçı sanıyor ama esas sanat analog fotoğrafçılıktı. Eskiden rötuşlar tamamen elle yapılırdı. İnsanların yüzündeki sivilceler, yaralar özel kalemlerle düzeltilirdi. H1, V1 ve V2 kalemlerle gümüş atılarak rötuş yapılırdı. Şimdi bunların hepsi bilgisayar programlarıyla yapılıyor. Bizim yaklaşık 400 bin arşivimiz var. Karanlık odamız halen aktif çalışıyor" dedi.