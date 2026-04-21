Kağıthane'de taciz görüntüleri! Kadının çığlığı sonrası şüpheli kaçtı

21.04.2026 - 12:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA)-

Kağıthane'de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26), binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Sokakta bulunan güvelik kamerası yaşananları an be an kaydetti.

Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.’yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu.

Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu.

Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ 12 SAATTE YAKALADI

Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

'SELAM VERDİM BİRŞEY YAPMADIM'

İfadesinde selam verdiğini başka birşey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.