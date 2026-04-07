Kadirli'de Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, çevre illerden destek ekipleri sevk edildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı. Su taşkınları nedeniyle Bülbül Deresi kıyısındaki minibüs durağının yazıhanesi ve bir yaya köprüsü yıkıldı. Sağanak yağış sonrası meydana gelen taşkında sele kapılan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye çevre illerden de destek ekipleri sevk edildi.
Kadirli ilçesinin kırsal kesimlerinde saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak , günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı.
Bülbül Deresin'den yükselen sular, minibüs durağının yazıhanesini ve bir yaya köprüsünü yıktı.
Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle yaşanan taşkın nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı araçlar mahsur kaldı.
İlçede farklı noktalarda su baskını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
Taşkın sırasında sele kapılan bir araçtan haber alınamaması üzerine ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu araca ulaşan ekipler, araç içerisinde bulunan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadirli Belediye Başkanı Mert Olcar yaptığı açıklamada, "Sele kapılan araca ulaştık. Araç içerisinde bulunan 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, taşkınların etkili olduğu bölgeye çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ve destek ekibi sevk edildi.
Belediye ve ilgili kurum ekipleriyle birlikte çalışmaların aralıksız sürdüğü, mahsur kalan vatandaşların tahliyesi ve su tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.