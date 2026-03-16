Kadir Gecesinde Kılınacak Nafile Namazlar: Teheccüd, Tesbih ve Diğer Sünnet Namazların Kaç Rekat Kılınacağı ve Ayrıntılı Kılınışları
Kadir Gecesi'ne özel tek bir namaz biçimi olmamakla birlikte, bu mübarek gecede kılınması tavsiye edilen başlıca nafile namazlar Teheccüd, Tesbih, Hacet ve Kadir Gecesi namazıdır. Her birinin rekat sayıları ve kılınış usulleri farklılık gösterir.
Yatsı namazından sonra bir miktar uyunup gece yarısı uyanılarak kılınan bir namazdır. Rekat Sayısı: En az 2 rekat olup, 8 veya 12 rekata kadar çiftli sayılarda kılınabilir.Kılınışı:"Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" diyerek niyet edilir.Her iki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir.Normal bir namaz gibi; Sübhaneke, Fatiha ve bir zammı sure okunarak kılınır.
2. Tesbih NamazıÖmürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen, içerisinde yoğun tesbih duaları barındıran bir namazdır. Rekat Sayısı: Toplamda 4 rekattır.Kılınışı:Niyet ettikten sonra Sübhaneke okunur ve 15 defa "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra rükuya gitmeden 10 defa daha aynı tesbih okunur.Rüku, rükudan kalkış, secde ve secdeler arası oturuşlarda da 10'ar defa bu tesbih söylenir. Her rekatta toplam 75, dört rekat sonunda ise 300 tesbih tamamlanmış olur.
3. Hacet NamazıDünyevi veya ahireti bir isteğin Allah’tan dilenmesi için kılınır.Rekat Sayısı: 2, 4 veya 12 rekat olarak kılınabilir.Kılınışı (4 Rekatlık Usul):1. Rekat: Fatiha + 3 defa Ayetü’l-kürsi.2. Rekat: Fatiha + İhlas, Felak ve Nas.3. ve 4. Rekat: Yine Fatiha + İhlas, Felak ve Nas okunarak tamamlanır.
4. Kadir Gecesi Özel Nafile NamazıBazı kaynaklarda bu geceye mahsus 4 veya 12 rekatlık özel bir kılınış tarif edilir.Rekat Sayısı: 4 veya 12 rekat.4 Rekatlık Kılınışı:1. Rekat: Fatiha + 3 Kadir Suresi.2. Rekat: Fatiha + 3 İhlas Suresi.3. Rekat: Fatiha + 3 Kadir Suresi.4. Rekat: Fatiha + 3 İhlas Suresi şeklinde kılınır.Önemli Not: 12 rekat kılınacaksa her 2 rekatta bir selam verilmesi ve ardından çeşitli zikirlerin (Subhanallah vb.) çekilmesi önerilir.