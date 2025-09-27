"Kadın işi değil" dediler! Atölyesini kapattı ama vazgeçmedi! Şimdi evinin bodrumunda tek başına üretiyor!

4

Kısıtlı imkanlarla çıktığı mesleki yolculuğunda kendi işinin hem ustası hem yöneticisi olan Sare Kaya İrgali, kararlılığıyla kadın girişimcilere örnek olduğunu ifade ediyor. Çalıştıracak eleman bulmada sıkıntı yaşadığını da söyleyen İrgali, şöyle konuştu:"Eleman çalıştırmak çok zor. Zorluk çok fazla. Bir kadınsın eleman çalıştıramıyorsun. Ölçüye git malzemeyi teslim et. İnanın ki taşımak o kadar zor değil. Dördüncü kattan kanepe indirdiğimi bilirim ben, sedir çıkardığımı bilirim. Ama işte dediğim gibi kadınsın güvenerek her yere gidemiyorsun, illaki yanına birini alman lazım. 'Üniversite, lise mezunuyum çıraklık mı yapacağım' diyor, çalışmıyorlar. İşsizlik diye bir şey yok. Ben ilkokul mezunuyum, zorlu bir mücadeleden sonra kendi işimin patronu oldum. İnsan istedikten sonra her işi yapar. Marangozluk da yapar, limon da satar."