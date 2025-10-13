Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü! Gören hayran kalıyor, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı
13.10.2025 - 10:36Güncellenme Tarihi:
Kaynak : AA
Trakya'nın Karadeniz kıyısında yer alan ve meşe ile çam ağaçlarıyla bezeli Istranca Ormanları, sonbaharın gelmesiyle kartpostallık bir manzaraya büründü. Yeşil, sarı ve turuncunun binbir tonuna boyanan ormanlar, kuş ve dere sesleriyle bütünleşerek doğaseverler için eşsiz bir kaçış noktası sunuyor.
1
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oluyor.
2
Istranca ormanları sonbahar ile yeşil, sarı, turuncunun farklı tonlarına büründü.
3
Dere ve kuş seslerinin bütünleştiği ormanlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
4
Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce oluşturulan yürüyüş yollarında keyifli vakit geçiriyor.
5
Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.
6
AA ekibi, Istranca ormanlarının güzelliğini dron ile görüntüledi.