GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı
HaberlerGündem Haberleri İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

30.08.2025 - 12:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak : DHA/İHA

Ulu önder Atatürk’ün başkomutanlığında kazandığımız, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yılı, yurt genelinde düzenlenen programlarla coşkuyla kutlanıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonları havalanırken, Bursa'nın İznik ilçesinde göl üzerinde dev Türk bayrağı açıldı. İşte yurttan 30 Ağustos manzaraları...

1İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın işbirliğiyle 4'üncü Engelsiz Zafer Dalışı düzenlendi.

2İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik ve Balıkçılık Müzesi’nde buluştu.

3İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonlarının sepetine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Türk bayrakları asıldı.

4İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Sabah erken saatlerde havalanan hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, balonlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1 saat Kapadokya semalarında uçan hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.

5İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 10 kişilik JAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla jet ski ile denize açıldı.

6İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Ekip, 10 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Türk bayrağını suda açarak Ölüdeniz'in manzarası eşliğinde dalgalandırdı. Aynı boyutlardaki başka bir Türk bayrağı da iple kayalıklarda açıldı. Kutlama, dron ile havadan görüntülendi.

7İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Tören, JÖH Tabur Komutanlığı Gösteri Takımının tüfekli hareketler gösterisi ve Tatvan 10. Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün personel ve zırhlı araç tören geçişi ile son buldu.