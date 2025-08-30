İşte tam o an... Birçok ilde 30 Ağustos'a özel yapıldı

1

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın işbirliğiyle 4'üncü Engelsiz Zafer Dalışı düzenlendi.