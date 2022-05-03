İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun en meşhur ve ünlü kabadayıları! Piç Ardaş, İpsiz Recep, Arap Hüsnü...

İpsiz Recep (1862)

İpsiz Recep'in lakabına dair iki rivayet var. Birincisi para tutamadığı ve etrafa para saçmasından dolayı olduğu, ikincisi ise cesaretli biri olduğudur. Kendisi Atatürk tarafından takdir toplamıştır. İlk başlarda Zonguldak çevresinde kömür taşımacılığı yapmıştır. Bozulan işi onu eşkıyalığa sürüklemiştir. Fakat Müslüman halka kötülük yapan Rum çetelerine karşı Kuvayı Milliye'de savaşmıştır.