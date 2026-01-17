GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

17.01.2026 - 12:40Güncellenme Tarihi:

Türkiye’nin yatak kapasitesi bakımından en büyük şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Dev sağlık kampüsünün son durumu havadan görüntülendi.

1İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

Toplam 1 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile entegre şekilde hizmet verecek.

2İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

Proje tamamlandığında toplam yatak kapasitesi 4 bin 100’den 5 bin 100’e çıkarılacak.

3İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

Havadan kaydedilen görüntülerde, hastane binalarının büyük oranda yükseldiği ve inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğü görülüyor.

4İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

Genel hastane, kadın doğum ve çocuk, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi (KVC), fizik tedavi, psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastaneden oluşacak sağlık kampüsü, bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak.

5İstanbul'un kalbinde 6 hastaneden oluşacak: Dev kampüs yükseliyor

Tamamlandığında sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olması beklenen Sancaktepe Şehir Hastanesi, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle dikkat çekiyor.