İstanbul'un 2 bin yıllık sütunları tehlike altında: Sarıyer'de kaderine terk edildi

3

Öğretim Üyesi Dr. Serkan Angı, tarihi taş ile ilgili, "Bulunduğumuz yer İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Rumeli Feneri köyü. Bu noktada bulunan çarpışan kayalar ve Pompei sütunu bir kültürel ve jeolojik miras olarak nitelendirilen bir oluşum. Bu bağlamda biz geçtiğimiz yıllarda 2023 yılı sanırım TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Komisyonu olarak bir girişimde bulunduk. Bu Çarpışan Kayalar ve Pompei Sütunu'nun bir kültürel ve jeolojik miras açısından önemini vurgulamak ve bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu bölgede Çarpışan Kayalar ve Pompei Sütunu hakkında bilgilendirme amacıyla bu bilgilendirme panolarını oluşturduk, Türkçe ve İngilizce olarak. Çarpışan kayalar ve Pompei sütunu aslında İstanbul'un tarihi açısından da çok önemli. Tarihi bilgilere dayanaraktan İstanbul'un en eski dikili taşının Sultanahmet bölgesindeki Mısır Obeliski olarak bilindiği söyleniyor. Ancak burada bulunan Pompei sütununun Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski bir tarihe dayandığı. Milattan sonra 2. Yüzyıla dayanıyor. Obelisk ise 4. Yüzyıla yani 390 yılında Roma İmparatorluğu döneminde dikilmiş bir sütün. Dolayısıyla buranın Milattan önce de bir tarihi var. Neden dersek bulunduğumuz bölgede Paganizm, yani çok tanrılı dine inanılan dönemde bir Apollon Tapınağı olduğu söyleniyor. Bu tapınakta da şu anda bulunduğumuz bölgedeki çarpışan kayaların üzerindeki mermer sunak da Apollon Sunağı olarak biliniyor. Pagan yani çok tanrılı dönemde tanrılara adanan kurbanların konulduğu sunak olarak biliniyor. Daha sonra burası İstanbul Boğazı'nın yalancı girişi olarak yani aldatıcı girişi olarak bilinen bir bölge. Gemiler buranın boğaza giriş olduğunu zannedip karaya oturup parçalanıyormuş. Bu nedenle de yalancı boğaz olduğu anlaşılınca bu kazaları önlemek amacıyla da o mevcut Apollo Sunağı'nın üzerine 3 metre yüksekliğinde de mermerden bir sütun dikiyorlar. Bu sütun da 1600'lü yıllarda şiddetli bir fırtınada devrilip suyun içine gömülüyor. Jeolojik öykü açısından da burası aslında eski bir denizaltı volkanizmasının ürünü olan kayalar. Günümüzde yaklaşık 65 milyon yıl önce, üst kretase döneminde oluşmuş bir volkanik kaya bu çarpışan kayalar. Onun üzerindeki bu Apollon Sunağı ve fırtınada devrilen Pompei Sütunu da bölge için önemli bir kültürel ve jeolojik miras ögesi. Bu kapsamda da korunması gerekiyor. Turizm açısından da çok önemli bir öge. Değerlendirilmesi lazım. Gerek ulusal gerek uluslararası açıdan önemli bir kültürel miras" dedi.