İstanbul’da ‘sarı altın’ mesaisi başladı! Çatalca tarlaları kanola ile görsel şölene döndü! Yağışlar bereketi getirdi, verimde rekor bekleniyor!
İstanbul’un Çatalca ilçesi, baharın gelişiyle birlikte adeta dev bir sarı tabloya dönüştü! Çiftçilerin "sarı altın çiçek" olarak adlandırdığı kanola bitkisi, havaların ısınmasıyla çiçek açarak görsel bir şölen oluşturdu. Ayçiçeğine en güçlü alternatif olarak görülen ve bitkisel yağ üretiminde kritik rol oynayan kanolada, bu yılki yağışlar yüzleri güldürdü. Trakya’nın bereketli topraklarından İstanbul’un kırsalına uzanan bu sarı örtü, dron kameralarına yansıyan büyüleyici görüntüleriyle mest ediyor.
İstanbul’da çiftçilerin ‘sarı altın çiçek’ olarak adlandırdığı kanola tarlaları sarıya büründü. Çatalca’da havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan kanolaların oluşturduğu görsel şölen havadan görüntülendi.
İstanbul’da ilkbaharın gelmesiyle birlikte ‘sarı altın çiçek’ olarak bilinen kanola bitkisi çiçek açtı. Sonbaharda ekilen, aralık ayında yapraklanan kanola, havaların ısınmasıyla sarı çiçeklerini açarak tarlaları renklendirdi.
Sarı ve yeşil tonların iç içe geçtiği manzara, Çatalca’da dron ile havadan görüntülendi. Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanolada, son bir aydır etkili olan yağışlar nedeniyle verimin yüksek olması bekleniyor.
Kanola, bitkisel yağ kaynağı olarak yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Ayçiçeği, soya gibi Türkiye’de en fazla ekimi yapılan yağlı tohumlu bitkiler arasında 3.sırada yer alır. Dünyada en fazla kanola Çin, Hindistan, Kanada, Polonya, Fransa, Pakistan gibi ülkelerde üretilir.
Kanolanın küresel çapta yıllık toplam üretimi ise yaklaşık 22 milyon ton civarındadır. Türkiye'de yıllık kanola üretimi son 10 yıl ortalamasında 110-125 bin ton civarında gerçekleşmekte. Üretimin büyük kısmı Trakya Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır.