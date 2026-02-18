İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: İşte bölge bölge son dakika hava durumu

17

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı