İstanbul'da kar yağışı başladı! Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor: İşte bölge bölge son dakika hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde perşembe günü hava sıcaklıkları 8 ila 10 derece düşecek. Yurt genelinde bugünden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji saat vererek; kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar ile kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre son dakika hava durumu detayları
Yurdun batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Öte yandan 19 ilde sarı kodlu alarm verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Aksaray, Karaman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.
YURT GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden kar yağışı uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Silivri, Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Bağcılar'da da yer yer kar yağışı etkili oluyor.
ARNAVUTKÖY VE BAĞCILAR'DA ETKİSİNİ ARTIRDI
Arnavutköy'de de kar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Arnavutköy Atatürk Mahallesi'ndeki kar yağışı kamerayla görüntülendi. Bağcılar'da ise sulu kar şeklinde başlayan yağış kara döndü. Çağlayan'da da kar saat 10.00 dan sonra etkisini artırdı. Kar kentin belrli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Anadolu Yakası'nda ise birçok ilçede sağanak etkisini sürdürüyor.AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3 dereceler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya Kesimi'nin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
AYDIN °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak olması beklenen yağışların yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yer yer şeklinde görülmesi bekleniyor.
HATAY °C, 15°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KONYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Malatya ve Elazığı çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu
VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı