İstanbul Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı; 4 ölü 3'ü ağır 7 yaralı

27.12.2025 - 19:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ramazan IŞIKLI- Vehbi DEMİR- Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta işçi servisi şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.10 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir.

Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir.

İlk belirlemelere göre olayda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır 7 kişi de yaralanmıştır.

Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı