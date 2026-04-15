Isparta'ya inşa ediliyor! Çünür Tepesi'nde sosyal tesis cazibe merkezi olacak

15.04.2026 - 15:51

Isparta Belediyesi'nin Çünür Tepesi'ne inşa edeceği restoran ve sosyal tesisin temeli törenle atıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, atıl durumdaki bölgeleri şehre kazandırmaya devam ediyor. Daha önce Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi gibi bölgeleri cazibe merkezi haline getiren Başkan Başdeğirmen, şimdi de uzun yıllardır atıl durumda kalan Çünür Tepesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çünür Tepesi'nin şehre kazandırılması amacıyla daha önce Isparta Belediyesi tarafından başlatılan çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgeye yapılacak restoran ve sosyal tesisin de temeli yüklenici firma tarafından atıldı.

Çünür Tepesi Restoran ve Sosyal Tesis, 2 bin 150 metrekarelik alanda zemin kat ve 1. kat olmak üzere 2 katlı olarak inşa edilecek. Toplam 272 kişi kapasiteli tesiste oturma alanı, kapalı ve yarı açık alanlar, teras, oyun alanı, mutfak, servis mutfağı, servis alanları, erkek ve kadın mescitleri gibi bölümler bulunacak.

Çünür Tepesi Restoran ve Sosyal Tesisi'nin önemli bir özelliği de kendi etrafında dönmesi olacak. Restoran, 360 derece kendi etrafında dönebilecek ve Isparta'nın tamamı yaklaşık 45 dakika gibi bir sürede görülebilecek.

Çünür Tepesi, çevre düzenleme, restoran ve sosyal tesis yapımının tamamlanmasının ardından kentin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.