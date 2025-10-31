Isparta'nın tarihi hamursuz ekmeği coğrafi işaret aldı!

3

Un, su, tuz ile yapılan ve mayasız olması nedeniyle bu adı alan hamursuz ekmeğin üreticilerinden Nefise Uyaroğlu AA muhabirine, "Daha önceden büyüklerimiz bu fırını işletiyordu. Şimdi eşim ile biz üretiyoruz. 15 senelik bir geçmişimiz var. Yalvaç hamursuz ekmeğinin tarihi çok eskilere dayanır." dedi.