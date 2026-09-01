Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

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Çünür Mahallesi 5 bin metreküp kapasiteli su deposunun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımı tamamlandığında depo, bölgedeki içme suyu sisteminin yalnızca günlük ihtiyacını karşılayan bir tesis değil, aynı zamanda muhtemel acil durumlarda devreye alınabilecek stratejik bir su rezervi olarak hizmet verecek.