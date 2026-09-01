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Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

01.09.2026 - 13:01Güncellenme Tarihi:

Isparta Belediyesi, şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmek ve artan nüfusla birlikte oluşacak su ihtiyacına karşı önlem almak amacıyla Çünür Mahallesi'ne 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa ediyor.

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1Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Tesis, bölgedeki mahallelerin su ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra muhtemel arıza ve kesintilerde önemli bir yedek kaynak görevi üstlenecek.

2Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Isparta Belediyesi, vatandaşların içme suyuna kesintisiz ve güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çünür Mahallesi'nin üst bölgesinde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu bölgenin içme suyu arz güvenliğini önemli ölçüde güçlendirecek.

3Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Yeni depo ile birlikte başta Çünür Mahallesi, Akkent TOKİ, Yeni Yüzyıl Mahallesi ve 1002 TOKİ konutları ile yeni inşa edilecek TOKİ konutları olmak üzere bölgedeki yerleşimlerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak.

4Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Yeni depo ile birlikte başta Çünür Mahallesi, Akkent TOKİ, Yeni Yüzyıl Mahallesi ve 1002 TOKİ konutları ile yeni inşa edilecek TOKİ konutları olmak üzere bölgedeki yerleşimlerin içme suyu ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak.

5Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Su depoları, aynı zamanda elektrik kesintisi, pompa arızası, şebeke çalışmaları veya meydana gelebilecek diğer teknik sorunlar sırasında önemli bir rezerv görevi görüyor. Çünür'de inşa edilen yeni depo da muhtemel su kesintilerinin etkisini azaltacak şekilde sistemin dayanıklılığını artıracak.

6Isparta'nın suyuna erişim için devreye alındı: Mahalleye inşa ediliyor

Çünür Mahallesi 5 bin metreküp kapasiteli su deposunun yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Yapımı tamamlandığında depo, bölgedeki içme suyu sisteminin yalnızca günlük ihtiyacını karşılayan bir tesis değil, aynı zamanda muhtemel acil durumlarda devreye alınabilecek stratejik bir su rezervi olarak hizmet verecek.