Isparta'nın 75'lik Barbie'si akülü aracına kavuştu ama hayali yarım kaldı! Pembeye boyatmak için destek bekliyor
Kaynak : İHA
Pembe renkle boyadığı evi sayesinde 'Isparta'nın Barbie'si' olarak ünlenen 75 yaşındaki Sakine Akkul, hayalini kurduğu akülü engelli aracına Isparta Belediye Başkanı'nın eşi Şadiye Başdeğirmen sayesinde kavuştu. Ancak sevinci yarım kalan Sakine Teyze'nin şimdiki derdi, aracının rengi. Siyah rengin "ruhuna uymadığını" ve kendisini yansıtmadığını söyleyen Akkul, akülü aracını pembe renge boyamak istiyor
Hayalini kurduğu akülü araca kavuşan "Isparta'nın Barbie'si" Sakine Akkul, şimdi aracının rengini değiştirmeyi hayal ediyor. Siyah rengin "ruhuma uymuyor" diyerek kendisini yansıtmadığını söyleyen Akkul, aracını pembe renge boyamak istediğini ancak maddi imkânlarının buna yetmediğini belirtiyor. Pembeye olan tutkusu sayesinde kısa sürede fenomen haline gelen Akkul, kendisine akülü araç hediye eden Isparta Belediye Başkanı'nın eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür ederken, tek isteğinin aracını pembeye boyamak olduğunu belirterek, "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum" dedi.
Isparta'da yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, çocukluğundan beri tutkuyla sevdiği pembe renkle boyadığı eviyle "Isparta'nın Barbie'si" olarak tanınıyor. Geçtiğimiz yıllarda hakkında yapılan haberlerle dikkat çeken Akkul, artan sağlık sorunları nedeniyle yürümekte zorlandığı için akülü engelli aracı talebinde bulundu. Durumdan haberdar olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen, Akkul'a hayalini kurduğu akülü aracı hediye etti.
Pembe renge olan sevgisini her fırsatta dile getiren Akkul, siyah rengin kendisine uymadığını belirterek, aracını boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularına hava atmanın hayalini kurduğunu söyledi. Ancak maddi durumunun elvermemesi nedeniyle aracını boyayamadığını dile getiren Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok daha güzel olurdu" dedi. Akkul, kendisine akülü araç hediye eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Isparta'nın Barbie'si olarak tanınan Sakine Akkul, "Ben Isparta'nın Sav kasabasının Barbie teyzesi olarak biliniyorum. Geçtiğimiz günlerde yürüyemediğim için akülü araç istemiştim. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Hanım bana bir akülü araç göndermiş. Aracım teslim edilirken kendisi aradı, konuştuk ve teşekkür ettim. Allah ondan razı olsun" dedi.
Aracını çok beğendiğini ama kullanamadığını dile getiren Akkul, "Çünkü korkuyorum. Nasıl kullanılacağını tam olarak anlamadım. Yola çıkınca bir araba çarpar da ölürüm diye çok korkuyorum. Çocuklarım annesiz kalır diye endişeleniyorum, bu yüzden bazen binmesem daha iyi diyorum kendi kendime. Aslında iki kişilik bir şarjlı araç istemiştim, oğlum beni her yere götürür diye hayal etmiştim ama buna da şükür. Düşünmeleri bile yeter, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
Aracımı pembeye boyamayı çok istediğini ama ne yazık ki boya alacak durumunun olmadığını ifade eden Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok güzel olurdu. Şimdi bu haliyle simsiyah olunca kimse bakmıyor ama pembe olsa herkes dönüp bana bakar. Güzele neden bakmasınlar ki? Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularıma hava atmak istiyorum. Herkes baksın bana isterim ama boyam olmadığı için yapamıyorum. Zaten henüz aracımla dışarı da çıkamadım. Kullanmayı gösterdiler ama tam olarak anlayamadım" ifadelerini kullandı.
Boya alamadığım için evini de boyayamadığını dile getiren Akkul, "Duvarlarım gitgide soluyor, oysa önceden çok daha canlıydı. Yoldan geçen insanlar, taksiler bile durur, benimle fotoğraf çektirirdi. ‘Teyze, pembeyi çok mu seviyorsun?' derlerdi. Ben de ‘Çok seviyorum teyzem' derdim. Ama şimdi kimse durup uğramıyor" dedi.
Akkul, "Ben Isparta'nın Barbie'si olarak herkesten yardım bekliyorum. Bütün Türkiye'yi çayımı, kahvemi içmeye bekliyorum. Herkesle tanışmak, sohbet etmek istiyorum. Evde çok sıkılıyorum. Dışarı çıkamıyorum, kimse de artık gelmez oldu" dedi.Sakine Akkul, maddi imkânlarının sınırlı olduğunu belirterek, evini ve aracını hayal ettiği gibi düzenleyemediğini dile getiriyor. Sosyal medyada kısa sürede fenomen haline gelen Akkul, destek beklediğini ifade ederek, sevenlerinden yardım ve dayanışma çağrısında bulunuyor.