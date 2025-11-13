Isparta'nın 75'lik Barbie'si akülü aracına kavuştu ama hayali yarım kaldı! Pembeye boyatmak için destek bekliyor

6

Aracımı pembeye boyamayı çok istediğini ama ne yazık ki boya alacak durumunun olmadığını ifade eden Akkul, "Pembeye çok aşığım, ruhum pembe. Aracım da pembe olsa çok güzel olurdu. Şimdi bu haliyle simsiyah olunca kimse bakmıyor ama pembe olsa herkes dönüp bana bakar. Güzele neden bakmasınlar ki? Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra dışarı çıkıp komşularıma hava atmak istiyorum. Herkes baksın bana isterim ama boyam olmadığı için yapamıyorum. Zaten henüz aracımla dışarı da çıkamadım. Kullanmayı gösterdiler ama tam olarak anlayamadım" ifadelerini kullandı.