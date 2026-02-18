Ispartalı inşaat işçisi hobi olarak başladı, şimdi dünyaya ahşap satıyor! Çıra odunundan bardaklar yok satıyor
Isparta'da 30 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını asıl mesleği haline getiren 58 yaşındaki Ruhi Kurt, bir zamanlar kaba inşaatlarda kullandığı elleriyle şimdi ince işçilik harikaları yaratıyor. Sehpadan mumluğa, dekoratif şekerliklerden özellikle Antalya'da yoğun talep gören çıra odunu bardaklarına kadar geniş bir yelpazede üretim yapan Kurt, unutulmaya yüz tutan bu ata sanatını gelecek nesillere aktarmanın telaşında. 'Gençler kolay işe kaçıyor' diyerek sabır gerektiren bu zanaatın azaldığına dikkat çeken usta, şimdi tüm birikimini oğluna devrederek bu bayrağın yere düşmemesini hedefliyor.
Geçimini sağladığı atölyesinde ahşaptan sehpa, mumluk, şekerlik ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlayan Kurt, mesleğini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.
Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahşap işçiliğine hobi olarak başladığını söyledi.
Asıl mesleğinin inşaat ustalığı olduğunu belirten Kurt, "İnşaatın kaba işlerinde çalışıyordum. Zamanla kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda keser sapı yapmaya başladım. Ardından talepler doğrultusunda üretimimi geliştirdim. Bardak, sehpa gibi ürünler yaparak adım adım ilerledim." dedi.
Ürettiği ürünleri Antalya başta olmak üzere farklı illere de gönderdiğini dile getiren Kurt, talebe göre ürün hazırladığını kaydetti.
Kurt, özellikle çıra odunundan yaptığı bardaklara talep olduğunu ifade etti.
Mesleğini oğluna devretmek istediğini anlatan Kurt, "İnşallah bu işi oğluma bırakacağım. Benden daha iyi yapmasını isterim. Bu benim için gurur olur." dedi.
Ahşap oyma sanatının giderek azaldığına dikkati çeken Kurt, "Bu meslek yavaş yavaş yok oluyor. Gençler daha kolay işlere yöneliyor. Oysa bu iş sabır ve emek istiyor. Siparişleri yetiştirmek için bazen gece geç saatlere kadar çalışıyorum." diye konuştu.