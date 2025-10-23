Ispartalı İbrahim dede çocukluk hayalini gerçekleştirdi! Ürünleri satmak için yetiştirmiyor

2

Çakmakçı, bahçesini yılın büyük bölümünde ziyaretçiye açık tutmak için farklı ürünler de ekiyor.Özellikle çilek üretimine ağırlık verdiğini anlatan Çakmakçı, "Misafirler yılın 8-9 ayı gelsin istiyorum. Bu yüzden yediveren türden yaklaşık 3 bin kök çilek diktim. Gelen herkes kendi elleriyle toplayıp yiyor, biz de elimizden geldiğince ikram ediyoruz." diye konuştu.