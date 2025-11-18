Isparta'da Kerevit yasağı başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek
- Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı 15 Kasım 2025 itibarıyla yasaklandı. Yasak 15 Haziran 2026'ya kadar devam edecek ve bu süre boyunca gölde avlanma, nakil ve satış tamamen durdurulacak.
Eğirdir Gölü'nde kerevit avcılığı yasağı, Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 6/1 Numaralı Tebliğ kapsamında 15 Kasım 2025 – 15 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.
Yasak süresince gölde kerevit avlanması, nakledilmesi, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi tamamen durdurulacak. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 av sezonu boyunca gölde yoğun denetimler gerçekleştirdi. İçsularda 146, karaya çıkış noktalarında 196 olmak üzere toplam 342 denetim yapıldığı ve bu sezon Eğirdir Gölü'nden 327 ton kerevit avlandığı açıklandı.
Av yasağının başlamasıyla birlikte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar da hız kazandı. Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı ile koordineli yürütülen denetimlerin özellikle Köprü, Soğula ve Sarıkamış Karaot bölgelerinde yoğunlaştırıldığı bildirildi. Yetkililer, yasak döneminde de kontrollerin aralıksız süreceğini ifade etti.
Stokların korunması için vatandaşa uyarı
Kerevit stoklarının korunması için yasağa uyulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşlara "Göle kerevit sepeti bırakmayın" uyarısında bulundu. Sürdürülebilir su ürünleri yönetimi için av yasaklarına uyulmasının ekosistem ve gelecek sezonlar açısından kritik olduğu vurgulandı.