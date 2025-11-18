Isparta'da Kerevit yasağı başladı! 15 Haziran'a kadar sürecek

2

Yasak süresince gölde kerevit avlanması, nakledilmesi, pazarlanması, ihracatı ve işlenmesi tamamen durdurulacak. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 av sezonu boyunca gölde yoğun denetimler gerçekleştirdi. İçsularda 146, karaya çıkış noktalarında 196 olmak üzere toplam 342 denetim yapıldığı ve bu sezon Eğirdir Gölü'nden 327 ton kerevit avlandığı açıklandı.