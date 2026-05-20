Isparta'da hayat Haziran başında duracak: Tarihler belli oldu

Isparta Uluslararası Gül Festivali, 5 Haziran Cuma günü saat 11.30'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Daha sonra saat 12.00'da Gülcü Mahallesi'ndeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anılacak. Aynı gün saat 16.00'da Festival kortej yürüyüşü düzenlenecek. Isparta Belediyesi önünden başlayacak yürüyüş 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Festivalin ikinci ve üçüncü gününde saat 09.00'da gül bahçeleri ziyaret edilecek. Sorkuncak köyündeki gül bahçeleri ziyareti için belediye önünden araç kaldırılacak. Festival alanı için geçen sene olduğu gibi eski otogar alanı belirlendi. İlk gün saat 18.00'da festival alanının açılışı yapılacak.