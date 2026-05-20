Isparta'da hayat Haziran başında duracak: Tarihler belli oldu
Isparta Uluslararası Gül Festivali, 5-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında gül bahçelerinde hasat yapılacak, yarışmalar, etkinlikler ve konserler düzenlenecek. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nce düzenlenecek Isparta Uluslararası Gül Festivalinde farklı il ve ülkelerden gelen ekipler yöresel gösterilerini sunacak.
Isparta Uluslararası Gül Festivali, 5 Haziran Cuma günü saat 11.30'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na çelenk sunumu ile başlayacak. Daha sonra saat 12.00'da Gülcü Mahallesi'ndeki Gülcüzade İsmail Efendi kabri başında anılacak. Aynı gün saat 16.00'da Festival kortej yürüyüşü düzenlenecek. Isparta Belediyesi önünden başlayacak yürüyüş 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Festivalin ikinci ve üçüncü gününde saat 09.00'da gül bahçeleri ziyaret edilecek. Sorkuncak köyündeki gül bahçeleri ziyareti için belediye önünden araç kaldırılacak. Festival alanı için geçen sene olduğu gibi eski otogar alanı belirlendi. İlk gün saat 18.00'da festival alanının açılışı yapılacak.
Isparta Uluslararası Gül Festivali'ne bu yıl da gül bisiklet ve gül maraton yarışları renk katacak. Gül Bisiklet Yarışı 6 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da Sorkuncak köyünden başlayacak. Yarışın ödül töreni saat 14.30'da eski otogar alanında yapılacak. Gül maratonu ise festivalin son günü olan 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 11.00'da Andık Deresi bölgesinden başlayacak gül maratonu 5 kilometrelik parkurun ardından eski otogar alanında sona erecek. Maratonun ödül töreni de saat 14.30'da eski otogar alanında gerçekleştirilecek.
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde çocuklar ve yerel gruplar da unutulmadı. Festival boyunca çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek, yerel gruplar performanslarını sergileyecek. Mobil sahne performansları festival boyunca her gün 13.00-17.00 saatleri arasında eski otogar alanında gerçekleştirilecek. Yine çocuk etkinlikleri de festival boyunca eski otogar alanında her gün 13.30-15.00 ve 16.00-17-30 saatleri arasında yapılacak.
Isparta Uluslararası Gül Festivali'nin önemli adreslerinden birisi de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in 1750'li yıllardan kalma Aya Baniya Kilisesi'ni restore ettirerek şehre kazandırdığı Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi olacak. Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi festival boyunca her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.