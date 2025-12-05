Isparta’da dehşete düşüren olay! Yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi bulundu

4

Yapılan çalışma sonucu cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, cesedin başının bulunması için bölgede ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.