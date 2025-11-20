Isparta'da 300 kerevit ele geçirildi! Çalışma başlatıldı

3





"Denetimlerimiz devam edecek"



Konuya ilişkin açıklama yapan Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri olarak göl genelinde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğirdir Gölü Gelendost–Boyalı hattında yaptığımız incelemelerde bir adet kerevit sepeti tespit ettik. 15 Kasım itibarıyla kerevit avı yasaklanmış durumda. Ele geçirdiğimiz sepetin içinde canlı kerevitler bulunuyordu. Su ürünleri kanunu gereği sepete el koyarak içerisindeki canlı kerevitleri göle iade edeceğiz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.