Isparta'da 15 bin metrekarede üretimi yapılacak! Davraz'da hayata geçiyor

Davraz Kayak Merkezi'ne suni kar sistemiyle erken sezon hazırlığıDavraz Kayak Merkezi Müdürü Ozan Yılmaz, "Davraz Kayak Merkezi'nde otel ile belediye iş birliğiyle hizmet verilecek. Otelin en büyük projelerinden biri suni karlama çalışması oldu. Özellikle 15 bin 500 metrekarelik bir alanda suni karlama sistemi kurulması planlanıyor. Otel sahiplerinin bu konuda ciddi ve özel bir çalışması bulunuyor. Bunun dışında pek çok etkinlik ve düzenleme ile Davraz Kayak Merkezi'nin sezona çok güçlü bir şekilde gireceğine inanıyoruz. Suni karlama belli bir alanda yapılacağı için öncelikle bu alanı kullanacak, özellikle kaymayı yeni öğrenen acemi kayakçılar için büyük fayda sağlayacak. Daha sonra elde edilen deneyimler doğrultusunda Davraz'ın genelinde de bölge bölge suni karlama projeleri planlıyoruz" dedi.