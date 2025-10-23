Isparta'da 15 bin metrekarede üretimi yapılacak! Davraz'da hayata geçiyor
Isparta'nın önemli kış turizm merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi, yeni sezona suni karlama sistemi ile hazırlanıyor. Kayak merkezinde bulunan bir otel ve belediyenin iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 15 bin 500 metrekarelik bir alanda suni kar üretimi yapılacak. Bu sayede sezonun erken açılması ve geç kapanması sağlanacak, karsız geçen dönemlerde kayak severlere hizmet verilebilecek.
Isparta'nın kış turizminde öne çıkan noktalarından Davraz Kayak Merkezi, bu yıl altyapısına kazandırılan suni karlama sistemiyle sezona güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yeni sistem sayesinde, kar yağışının az olduğu günlerde bile pistler kayak yapmaya elverişli hale getirilecek. Bu sayede hem sezon süresi uzayacak hem de bölgedeki turizm hareketliliğinin artırılması hedefleniyor. Sistem, karı etkileyecek hava şartlarında otomatik olarak devreye girerek pistleri kayak yapılabilir seviyede tutacak. Böylece kar yağışının geciktiği dönemlerde bile kayak keyfi kesintisiz devam edebilecek.
Davraz Kayak Merkezi'ne suni kar sistemiyle erken sezon hazırlığıDavraz Kayak Merkezi Müdürü Ozan Yılmaz, "Davraz Kayak Merkezi'nde otel ile belediye iş birliğiyle hizmet verilecek. Otelin en büyük projelerinden biri suni karlama çalışması oldu. Özellikle 15 bin 500 metrekarelik bir alanda suni karlama sistemi kurulması planlanıyor. Otel sahiplerinin bu konuda ciddi ve özel bir çalışması bulunuyor. Bunun dışında pek çok etkinlik ve düzenleme ile Davraz Kayak Merkezi'nin sezona çok güçlü bir şekilde gireceğine inanıyoruz. Suni karlama belli bir alanda yapılacağı için öncelikle bu alanı kullanacak, özellikle kaymayı yeni öğrenen acemi kayakçılar için büyük fayda sağlayacak. Daha sonra elde edilen deneyimler doğrultusunda Davraz'ın genelinde de bölge bölge suni karlama projeleri planlıyoruz" dedi.
Suni karlamayı etkileyen bazı faktörlerin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Öncelikle hava sıcaklığının 0 derece ve altında olması gerekiyor, ancak 4 dereceye kadar da karlama yapılabiliyor. Mevcut olarak gelecek olan 3 adet suni kar makinesi 0 ile 4 derece arasındaki havada kar üretebiliyor. Bu da genellikle kasım ve aralık aylarına denk geliyor. Asıl amaç, sezonu erken açıp geç kapatabilmek ve karsız geçen dönemlerde gelen müşterilere hizmet sunabilmek" şeklinde konuştu.
Bunun dışında Davraz Kayak Merkezi'nde pek çok etkinliğin planlanacağını dile getiren Yılmaz, "Konserler ve motosnow etkinlikleri de olacak. Yaz ve kış sezonlarını ayırarak farklı aktiviteler üzerinde çalışıyoruz. Kış sezonumuzu 15 Aralık'ta açmayı ve Nisan'ın ilk haftasına kadar sürdürmeyi hedefliyoruz. Rabbim kar yağışı nasip ederse, sezonun uzun ve keyifli geçeceğini düşünüyoruz. Geçen sezon 30 Aralık'ta sezonu açmış ve 25 Mart'ta kapatmıştık. Yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ağırladık bu sezonki hedefimiz 500 bini yakalamak" ifadelerini kullandı.
Bu hedef doğrultusunda altyapı yatırımlarını tamamlayıp, mekanik tesislerin bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Yılmaz, "Turnikelerde güncellemeler yapılacak, gişe ve POS işlemleri daha hızlı ilerleyecek. İnşallah kar yağışı da beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşir ve sezona dört dörtlük gireceğiz. 15 Aralık'ta tüm kayak severleri merkezimize bekliyoruz" dedi.
Asıl hedeflerinden biri de 12 aylık turizm potansiyeli oluşturmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "15 bungalovluk bir tatil alanı oluşturmayı planlıyoruz. Hemen yanına güzel bir kafeterya, arkasına ise karavan ve çadır kamp alanları düzenlemeyi düşünüyoruz. Ayrıca yaklaşık 4 kilometrelik lavanta ve gül tarlasından geçen bisiklet ve yürüyüş parkuru oluşturmayı planlıyoruz. Buraya çocuk park alanları da ekleyerek ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir alan inşa edeceğiz. Bungalovların önüne havuz, barbekü alanı ve araçlar için otopark da yapılacak" şeklinde konuştu.