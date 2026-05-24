İsmini duyan şaşırıyor! Yozgat’taki 8 asırlık gizemin ardından "çimmek" fiili çıktı

3

Zamanla üst örtüsü ve taşıyıcı ayakları büyük ölçüde tahrip olan ve günümüze yıkık bir durumda ulaşan tarihi han, kalıntılarıyla bile mistik atmosferini korumayı sürdürüyor.Tarihi yapıyı ziyaret eden İbrahim Dağdelen "Arkamda gördüğünüz yapı 1240-1241 yıllarında yapılmış olan Sultan Hanı Hamam. Şu anda dört bir tarafı cennet olan memleketimizin tarih kokan yerlerinden birisi. Şu anda unutulmaya yüz tutmuş vaziyette. Tekrar bu güzel eserin yetkililer tarafından turizme kazandırılması, restore edilmesini ümit ediyorum" dedi.