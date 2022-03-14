İsmail Kartal'ın 'Vitor Pereira' hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı
Ünlü yorumcu Güntekin Onay dün akşam Alanyaspor - Fenerbahçe maçından sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Onay 7 golün atıldığı mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı.
Spor yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği mücadeleyi NTV'de değerlendirdi.
7 gollü bir maç izledik. Daha yüksek skorlu bir maç da olabilirdi. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanına yaklaşımını çok doğru buldum. Yaklaşık 15-20 gün önce Trabzonspor, Alanya deplasmanındaydı. Trabzonspor'un yaptığına benzer şekilde karşıladığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. O maç da 5'lik olmuştu.
İsmail Kartal'ın strateji seçimi yerli yerindeydi. Çok pozisyon vermiş olmasına rağmen gösterişli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Bence taraftar da oyundan tatmin olmuştur.
Farioli'ye bayılırım, çok beğenirim. Uzmanı olduğu bir oyun var ve o oyunun bütün numaralarını biliyor. Bu iş, harikulade bir teziniz varsa ve iş görüyorsa bir süre sonra bir anti tezle karşılaşıyor. Orada sizin ne kadar proaktif bir teknik adam olduğunuz ortaya çıkıyor. Altay Bayındır'ın yaptığı, durumdan vazife çıkarmaktı. Altay, proaktif bir oyunculuk örneği verdi bir tarafıyla.
Nazım Sangare kendisini sorgulayacak. Burak Kapacak'tan önce Ozan'ı Nazım kesecek. Ben ne yapıyorum, burası neresi, ben kimim. Burası Fenerbahçe, ben sağ bekim. Orada oynayan kim, orta saha. Ben niye buradayım, o neden sahada? Bunu çözmesi lazım. Nazım ikna edemedi taraftarları, takım arkadaşlarını. Önce kendisini ikna etmesi lazım. Artık Fenerbahçe'desin, daha yüksek tempo, daha yüksek kalite yap.
Sol kenarda Ferdi'nin yokluğunda hiç kimse olmadı. Novak transferinin de yanlış olduğunu görüyoruz. Novak'ı sayıya bakarak aldı Fenerbahçe, oyuna bakarak almadı. Oyuna bakarak alsaydı ne kadar sıkıntılı olduğunu görebilirdi. Trabzonspor'un savunmadaki en büyük defosu Pereira ile Novak'tı. Onlar sayı dışında bir şey yapmıyorlardı.
Zajc'ın ivmesi yukarı gidiyor. Temposu çok yüksek. Takım temposunu yükseltiyor. Kıpırtısı var, hımbıl bir orta saha değil. Futbolculuğu zaten var. Önümüzdeki sene daha iyi bir rol olabilir. Santrfor arkasındaki Zajc'tan ziyade stoperlerin önündeki Zajc daha etkili olabilir. Tabii buna kim karar verecek, bilmiyoruz.
Serdar Dursun Darmstadt'tan geldi, Mesut Arsenal'den geldi. Almanya'ya gidelim, onlara bir soru soralım; yayda bir frikik oldu, topun başında Mesut var, bir de bizim Darmstadt'tan Serdar var, saçları uzun olan, Türk. Frikiği kim atsın? İstisnasız her Alman ve Almanya'da yaşayan her Türk, her Hırvat, her İtalyan, her Yunan, her Doğu Avrupalı Mesut vursun der. Mesut, eğer Serdar çok iyi vuruyorsa bırakır.
Burak Kapacak'a biraz daha süre lazım. Alması gerekiyor. Bursaspor'da izledik. Bir özelliği var oyuncunun, kıvrak, çalımı olan bir isim. Burak Kapacak'tan sağ bek olmaz. Bu çocuk bir kanat hücumcusu.
Arda giderek büyüyen, futbolunu büyüten, performansın ölçülebilir taraflarını bir bünyede toplamış bir futbolcu. Bundan sonra iki şey kaldı; sporcu karakteri ve performansını devam ettirebilmesi. Bunun dışında her şeyi tamam. Dilerim daha fazla süre alır. Ciddi bir yıldız adayıyla karşı karşıyayız. Ligimiz harikulade bir renge doğru gidebilir. Hakikaten özel bir oyuncu.
Güntekin Onay'dan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüVitor Pereira için flaş bir iddia geldi.
Güntekin Onay yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu." ifadelerini kullandı