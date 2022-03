İsmail Kartal'ın 'Vitor Pereira' hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Serdar Dursun Darmstadt'tan geldi, Mesut Arsenal'den geldi. Almanya'ya gidelim, onlara bir soru soralım; yayda bir frikik oldu, topun başında Mesut var, bir de bizim Darmstadt'tan Serdar var, saçları uzun olan, Türk. Frikiği kim atsın? İstisnasız her Alman ve Almanya'da yaşayan her Türk, her Hırvat, her İtalyan, her Yunan, her Doğu Avrupalı Mesut vursun der. Mesut, eğer Serdar çok iyi vuruyorsa bırakır.