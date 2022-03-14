Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçeİsmail Kartal'ın 'Vitor Pereira' hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal'ın 'Vitor Pereira' hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı
• 14 Mart 2022 - 08:31 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal'ın 'Vitor Pereira' hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Ünlü yorumcu Güntekin Onay dün akşam Alanyaspor - Fenerbahçe maçından sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Onay 7 golün atıldığı mücadelenin ardından yayıncı kuruluşta İsmail Kartal ile yaptığı telefon görüşmesini açıkladı.

• 14 Mart 2022 - 08:31 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı
ABONE OL

Spor yorumcusu Önder Özen, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettiği mücadeleyi NTV'de değerlendirdi.

2İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

7 gollü bir maç izledik. Daha yüksek skorlu bir maç da olabilirdi. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin Alanyaspor deplasmanına yaklaşımını çok doğru buldum. Yaklaşık 15-20 gün önce Trabzonspor, Alanya deplasmanındaydı. Trabzonspor'un yaptığına benzer şekilde karşıladığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. O maç da 5'lik olmuştu.

3İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Alanyaspor ısrar ediyor oyunu geriden kurmakta. Alanyaspor'un kalesine kadar baskı yapanlar sonuç alabilirler. Fenerbahçe orta sahayı kapatarak baskı yaptı, stoperler hedefi bulamadı, geri döndü. Geri dönüldüğünde de baskı başladı. Fenerbahçe çok efor harcamadan yaptı bunu.

4İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

5 gol var, 10 da olabilirdi. Ciddi ciddi pozisyonlar var ilk devrede. 18'e kadar Fenerbahçe'nin 4 pozisyonu var, 2'si net. Bayağı gollü bir maç olabilirdi. 10'a 7 bitebilirdi.

5İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Maçın kahramanı Altay. Yine özel bir performans Altay'dan. Birkaç oyuncuda performans anlamında sıçrama var. Biri Rossi, diğeri Zajc. Zajc'ın savunma performansı çok yukarı çıktı. Skora da etki yapıyor.

6İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

En çok konuşulacak olan Arda Güler'dir. Pırıl pırıl parlayan bir gencimiz. O, aklı, sporculuğu, aydınlık yüzü, soğukkanlıllığı, vuruşları, son pozisyondaki oyun zekası konuşulacak. Berisha'yla topu buluşturduğu nokta ancak o kadar olurdu. Nefis bir gol pası o, orta falan değil.

7İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

İsmail Kartal'ın strateji seçimi yerli yerindeydi. Çok pozisyon vermiş olmasına rağmen gösterişli bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Bence taraftar da oyundan tatmin olmuştur.

8İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

İki Slavia maçında sonradan girdi. Ceza sahası içinde bir yatır kaldır yaptı, gol oldu. Orada da süper bir koordinasyon var. Öz güven, çalımları attıran yetenek, ayak değiştirme, rakibi aldatma var. En zorudur rakibi aldatma.

9İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Farioli'ye bayılırım, çok beğenirim. Uzmanı olduğu bir oyun var ve o oyunun bütün numaralarını biliyor. Bu iş, harikulade bir teziniz varsa ve iş görüyorsa bir süre sonra bir anti tezle karşılaşıyor. Orada sizin ne kadar proaktif bir teknik adam olduğunuz ortaya çıkıyor. Altay Bayındır'ın yaptığı, durumdan vazife çıkarmaktı. Altay, proaktif bir oyunculuk örneği verdi bir tarafıyla.

10İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Altay'dan 1 asist, 4 tane çok özel kurtarış geldi. İngilizler, Almanlar oyuncu puanlamasını değiştirmiş. Birisi maça damga vuracak birkaç aksiyonun içinde bulunduysa 10 puan veriyorlar. Onların puanlamasına göre vereceğim, Altay tam 10 puan.

11İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Szalai, hücumda çok iyi işler yaptı. Stoper orijinli bir bek için hücumdaki işleri tam yaptı. Bek savunmasında aksıyor. Bek ve stoper savunması farklı şeyler.

12

Ozan Tufan kötüydü, çıktı. Savunma işinde kötüydü gerçekten. Slavia maçından sonra bugün Ozan'ın oynaması bile mucize. Ozan Tufan'ın bizim evde rating'i çok yüksektir. Eve gidince bana kızacaklar.

13

Nazım Sangare kendisini sorgulayacak. Burak Kapacak'tan önce Ozan'ı Nazım kesecek. Ben ne yapıyorum, burası neresi, ben kimim. Burası Fenerbahçe, ben sağ bekim. Orada oynayan kim, orta saha. Ben niye buradayım, o neden sahada? Bunu çözmesi lazım. Nazım ikna edemedi taraftarları, takım arkadaşlarını. Önce kendisini ikna etmesi lazım. Artık Fenerbahçe'desin, daha yüksek tempo, daha yüksek kalite yap.

14İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Sol kenarda Ferdi'nin yokluğunda hiç kimse olmadı. Novak transferinin de yanlış olduğunu görüyoruz. Novak'ı sayıya bakarak aldı Fenerbahçe, oyuna bakarak almadı. Oyuna bakarak alsaydı ne kadar sıkıntılı olduğunu görebilirdi. Trabzonspor'un savunmadaki en büyük defosu Pereira ile Novak'tı. Onlar sayı dışında bir şey yapmıyorlardı.

15İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Zajc'ın ivmesi yukarı gidiyor. Temposu çok yüksek. Takım temposunu yükseltiyor. Kıpırtısı var, hımbıl bir orta saha değil. Futbolculuğu zaten var. Önümüzdeki sene daha iyi bir rol olabilir. Santrfor arkasındaki Zajc'tan ziyade stoperlerin önündeki Zajc daha etkili olabilir. Tabii buna kim karar verecek, bilmiyoruz.

16İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Serdar Dursun Darmstadt'tan geldi, Mesut Arsenal'den geldi. Almanya'ya gidelim, onlara bir soru soralım; yayda bir frikik oldu, topun başında Mesut var, bir de bizim Darmstadt'tan Serdar var, saçları uzun olan, Türk. Frikiği kim atsın? İstisnasız her Alman ve Almanya'da yaşayan her Türk, her Hırvat, her İtalyan, her Yunan, her Doğu Avrupalı Mesut vursun der. Mesut, eğer Serdar çok iyi vuruyorsa bırakır.

17İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Osayi'nin eforunu görüyorum, saygı duyuyorum, koşuyor, iyi bir sporcu. Ancak üretkenlik konusunda ciddi sıkıntıları var. Kaleci asist yaptı ya bugün. O yaptı bari sen de bir tane yap.

18İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Burak Kapacak'a biraz daha süre lazım. Alması gerekiyor. Bursaspor'da izledik. Bir özelliği var oyuncunun, kıvrak, çalımı olan bir isim. Burak Kapacak'tan sağ bek olmaz. Bu çocuk bir kanat hücumcusu.

19İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Berisha girdi gol attı ama o golü de atacak. Arda kafaya kondurdu orada topu.

20İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Arda giderek büyüyen, futbolunu büyüten, performansın ölçülebilir taraflarını bir bünyede toplamış bir futbolcu. Bundan sonra iki şey kaldı; sporcu karakteri ve performansını devam ettirebilmesi. Bunun dışında her şeyi tamam. Dilerim daha fazla süre alır. Ciddi bir yıldız adayıyla karşı karşıyayız. Ligimiz harikulade bir renge doğru gidebilir. Hakikaten özel bir oyuncu.

21İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Güntekin Onay'dan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörüVitor Pereira için flaş bir iddia geldi.

22İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden iki gün sonra, deneyimli teknik adamla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

23İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

Güntekin Onay yaptığı açıklamada "İsmail Hoca ile göreve geldikten sonra konuşmuştum. 'Takım fizik kondisyon yapmamış. Zaten Vitor Pereira inanmıyormuş. Maçlar oynanıyor, yükleme yapamayız. Yavaş yavaş olacak' demişti. Zamanla Fenerbahçe gelişti. İsmail Hoca'nın ilk teşhisi doğruydu." ifadelerini kullandı

24İsmail Kartalın Vitor Pereira hakkında söylediği sözleri açıkladı yer yerinden oynadı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

    Erman Toroğlu MHK Başkanı olmak isteyen hakemi açıkladı! 'Kulüp başkanlarıyla kol kola gezmeyin maç yönetin'

    Kim Min Jae'yi izlemeye geldi Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımı...

    Kim Min Jae'yi izlemeye geldi Fenerbahçe'nin yıldızına hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımı...

    Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...

    Fenerbahçe'nin tam 5 yıldızına teklif yağıyor! 90 milyon euro...

    Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı

    Flaş transfer! Sonuçlar kötü gidince Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yıldızına sarıldı