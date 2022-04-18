İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Attila Szalai scoutların gözdesi oldu. Fenerbahçe'nin Göztepe maçına gelen Alman gözlemciler Macar yıldız için notlarını aldılar. İtalya'dan da yakın takipte olan Attila Szalai her hareketi ile inceleniyor. Sarı-lacivertlilerde hem savunmanın merkezinde hem de savunmanın solunda görev alan 24 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olması ile ön plana çıkıyor.