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Fenerbahçeİsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı
• 18 Nisan 2022 - 08:16 • Son Güncelleme:

İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Özellikle Vitor Pereira döneminde sergilediği performansla parmak ısırtan, fakat İsmail Kartal'ın gelişiyle son 4 maçtır yedek kulübesinde oturan yıldız futbolcunun Mainz ve Torino'nun transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte Ali Koç'un 'en az 20 milyon euro isteriz' dediği milli oyuncuda yaşanan sıcak gelişme...

• 18 Nisan 2022 - 08:16 • Son Güncelleme:
1İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı
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Mergim Berisha'nın yerini dünyaca ünlü yıldızla doldurmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Forvet konusunda son yıllarda sorun yaşayan sarı-lacivertliler, gözünü karartmış ve Atletico Madrid'in dünya çapındaki tecrübeli golcüsü Luis Suarez'e talip olmuştu.

2İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Fenerbahçe'nin transferi için harekete geçtiği Luis Suarez'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eriyor. Uruguaylı tecrübeli golcünün geleceği merak konusu olmaya devam ederken, 35 yaşındaki forvet için MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklif sunduğu ve Suarez'in de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

3İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Todofichajes'te yer alan habere göre, sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez, MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine 'evet' dedi. Uruguaylı tecrübeli golcü, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu.

4İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Luis Suarez'in Atletico Madrid'den ayrılacağının ortaya çıkmasının ardından, yıldız futbolcunun adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı. Bilhassa, sarı-lacivertlilerin özel markajında olan 35 yaşındaki golcünün bu kararı ezeli rakiplerin keyfini kaçırdı.

5İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Futbolculuk hayatında Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Luis Suarez, bu sezon Atletico Madrid ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

6İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Attila Szalai scoutların gözdesi oldu. Fenerbahçe'nin Göztepe maçına gelen Alman gözlemciler Macar yıldız için notlarını aldılar. İtalya'dan da yakın takipte olan Attila Szalai her hareketi ile inceleniyor. Sarı-lacivertlilerde hem savunmanın merkezinde hem de savunmanın solunda görev alan 24 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olması ile ön plana çıkıyor.

7İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Bundesliga ekibi Mainz ile İtalya Serie A temsilcisi Torino Attila Szalai ile yakından ilgileniyor. Hatta Mainz Fenerbahçe-Göztepe mücadelesine Macar savunmacıyı izlemeleri için gözlemcilerini gönderdi.

8İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Mainz daha ülkemizden Çağlar Söyüncü'yü transfer etmiş ve daha sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e göndermişti.

9İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai ile ilgili konuşmuş ve 20 milyon eurodan aşağı bir fiyata oyuncunun satışına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

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Yağız Sabuncuoğlu ayrıca haberinin devamında, Mainz'ın Attila Szalai için 7-8 milyon euro bandında bir teklif sunacağını ve maksimum da 12-13 milyon euro bandına çıkabileceğini belirtti.

11İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

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İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı

İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı