İsmail Kartal 4 maçtır kesik atıyordu! Milan, Tottenham diyorlardı Mainz çıktı
Özellikle Vitor Pereira döneminde sergilediği performansla parmak ısırtan, fakat İsmail Kartal'ın gelişiyle son 4 maçtır yedek kulübesinde oturan yıldız futbolcunun Mainz ve Torino'nun transfer listesinde olduğu öğrenildi. İşte Ali Koç'un 'en az 20 milyon euro isteriz' dediği milli oyuncuda yaşanan sıcak gelişme...
Mergim Berisha'nın yerini dünyaca ünlü yıldızla doldurmak isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Forvet konusunda son yıllarda sorun yaşayan sarı-lacivertliler, gözünü karartmış ve Atletico Madrid'in dünya çapındaki tecrübeli golcüsü Luis Suarez'e talip olmuştu.
Fenerbahçe'nin transferi için harekete geçtiği Luis Suarez'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eriyor. Uruguaylı tecrübeli golcünün geleceği merak konusu olmaya devam ederken, 35 yaşındaki forvet için MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklif sunduğu ve Suarez'in de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Todofichajes'te yer alan habere göre, sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez, MLS ekiplerinden David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifine 'evet' dedi. Uruguaylı tecrübeli golcü, Inter Miami'nin Edinson Cavani'yi de bünyesine katmayı hedefleyen projesine ikna oldu.
Attila Szalai scoutların gözdesi oldu. Fenerbahçe'nin Göztepe maçına gelen Alman gözlemciler Macar yıldız için notlarını aldılar. İtalya'dan da yakın takipte olan Attila Szalai her hareketi ile inceleniyor. Sarı-lacivertlilerde hem savunmanın merkezinde hem de savunmanın solunda görev alan 24 yaşındaki oyuncu sol ayaklı olması ile ön plana çıkıyor.
Mainz daha ülkemizden Çağlar Söyüncü'yü transfer etmiş ve daha sonra Premier Lig takımlarından Leicester City'e göndermişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Attila Szalai ile ilgili konuşmuş ve 20 milyon eurodan aşağı bir fiyata oyuncunun satışına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.