İşçiler Sivas'ın küçüğünü yaptı! Türkiye'de tek: Şehir merkezinde yer aldı
Sivas'ta yer alan ve tarih boyunca birçok amaçta kullanılan asırlık eserlerin minyatürlerinin yer aldığı Minia Sivas; kullanılan malzeme, materyal ve işçilik bakımından Türkiye'de eşi benzeri bulunmayan bir proje olarak öne çıkıyor.
Sivas'ta bulunan ve teknik özellikleriyle Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan Minia Sivas, hem Sivaslıların hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tamamen doğal taşlardan ve ustalıkla yapılan el işçiliği minyatürler, Sivas'ın tarihi eserlerini gözler önüne seriyor.
Aralarında 9 asırlık yapılarında bulunduğu Gökmedrese, Valilik Binası, Kongre Müzesi, Kale Camii, Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası gibi 25 önemli eser, bin yıldan daha eski olduğu düşünülen Sivas surlarının minyatürü içerisinde sergileniyor.
Sur içi ve sur dışındaki yapılarla birlikte toplam 27 tarihi eser, tarih meraklılarının beğenisine sunuluyor. Sivas'ın simge yapılarının minyatürlerinin bir arada bulunduğu alan ise vatandaşlara şehirdeki tüm tarihi eserleri kısa sürede gezme fırsatı sunuyor.
Ziyaretçiler Minia Sivas'ta tüm eserleri bir arada kolay bir şekilde görüyor. Aileleriyle birlikte alana giden ziyaretçiler, minyatürler ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. Çocuklar ise kendi boyutlarına uygun olarak yapılan minyatürleri yakından inceleme fırsatı buluyor.
"Daha rahat gözlemleyebiliyoruz"
Sivas'ın tarihi yapılarının minyatürlerini çok kısa bir süre içerisinde gezdiğini ifade eden Büşra Bulut, "Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan bütün tarihi alanları, yapılan minyatürlerle daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Sivas'ı gezecek vaktimiz yoksa burada kısa bir sürede gezebiliyoruz. Tarihi atmosferi burada daha rahat hissedebiliyoruz. Çocuklar için de güzel bir mekân. Tarihi eserleri kendi boylarında görebiliyorlar. Burası, Sivas'ı gezmemizi hızlandırıyor. Birçok kişi vaktini Kent Meydanı'nda geçiriyor, biz de burada geçiriyoruz. Tarihi alanları daha güzel gözlemleyebiliyoruz" dedi.
"Kültürel açıdan önemli bir yer"
Minia Sivas'ı ziyaret eden Hakan Demir ise tarihi yapıların çok hoşuna gittiğini söyleyerek, "Cumhuriyet şehri Sivas'ımız gerçekten çok önemli bir yer. Buraya Minia Sivas'ı gezmeye geldik. Tarihi ve kültürel açıdan çok güzel bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben geldim, gezdim ve çok beğendim. Özellikle Kongre Binası dikkatimi çekti. Tarihi yapılar çok hoşuma gitti" diye konuştu.