İşçiler Sivas'ın küçüğünü yaptı! Türkiye'de tek: Şehir merkezinde yer aldı

"Daha rahat gözlemleyebiliyoruz"



Sivas'ın tarihi yapılarının minyatürlerini çok kısa bir süre içerisinde gezdiğini ifade eden Büşra Bulut, "Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda bulunan bütün tarihi alanları, yapılan minyatürlerle daha rahat gözlemleyebiliyoruz. Sivas'ı gezecek vaktimiz yoksa burada kısa bir sürede gezebiliyoruz. Tarihi atmosferi burada daha rahat hissedebiliyoruz. Çocuklar için de güzel bir mekân. Tarihi eserleri kendi boylarında görebiliyorlar. Burası, Sivas'ı gezmemizi hızlandırıyor. Birçok kişi vaktini Kent Meydanı'nda geçiriyor, biz de burada geçiriyoruz. Tarihi alanları daha güzel gözlemleyebiliyoruz" dedi.