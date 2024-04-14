İran askeri olarak güçlü mü? İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE! İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024
İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Savaşın yankısı devam ederken “İran’ın askeri gücü” merak edilmeye başlandı. Peki, İran askeri olarak güçlü mü, İran askeri güç sıralaması nedir? İşte Orduların dünya sıralaması…
• 14 Nisan 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2024 - 13:53 • Son Güncelleme: