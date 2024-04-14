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Gündem İran askeri olarak güçlü mü? İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE! İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024
Haberler Gündem Haberleri İran askeri olarak güçlü mü? İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE! İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İran askeri olarak güçlü mü? İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE! İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti. İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. Savaşın yankısı devam ederken “İran’ın askeri gücü” merak edilmeye başlandı. Peki, İran askeri olarak güçlü mü, İran askeri güç sıralaması nedir? İşte Orduların dünya sıralaması…

• 14 Nisan 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2024 - 13:53 • Son Güncelleme:
1 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

2 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

3 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı. Savaşa yönelik dünya alarma geçerken, vatandaşlar İran’ın askeri olarak güç sıralamasını sorgulamaya başladı.

4 İRAN ASKERİ OLARAK GÜÇLÜ MÜ, İRAN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI 2024 KAÇ

İRAN ASKERİ OLARAK GÜÇLÜ MÜ, İRAN ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI 2024 KAÇ?

İran ile İsrail'in askeri gücünün karşılaştırmasını yapan veri, Global Firepower anketinde yer alıyor.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran Devrim Muhafızları ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır. Bu iki kuvvetin yanı sıra, İran'ın ayrıca polis gücü, paramiliter gücü ve gönüllü milis gücü (Basij) gibi çeşitli güvenlik ve askeri teşkilatları da bulunmaktadır. İran'ın askeri gücü, büyük bir insan gücüne, geniş bir hava kuvvetlerine, kapsamlı bir balistik füze programına ve büyük bir tank ve zırhlı araç envanterine dayanmaktadır.

5 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

The New York Times'ta yer alan haberde, İran'ın askeri şu şekilde sıralandı: Uluslararası bir enstitü tarafından gerçekleştirilen son yıllık değerlendirmeye göre, İran'ın silahlı kuvvetleri, geleneksel ordu ve İslam Devrim Muhafızları Birliği olmak üzere iki ana bölüme ayrılmış durumda. Bu kuvvetler, 580.000'den fazla aktif personel ve yaklaşık 200.000 eğitimli yedek personel ile Orta Doğu'nun en büyük askeri güçlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İran'ın ordu ve Muhafızları, her biri ayrı ve aktif kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahip. Muhafızlar, İran'ın sınır güvenliğini sağlama görevini üstlenirken, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı, tüm askeri şubelerin koordinasyonunu sağlıyor ve genel stratejiyi belirliyor.

6 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

Muhafızlar, aynı zamanda, Orta Doğu genelinde etkin olan ve 'direniş ekseni' olarak adlandırılan vekil milisler ağına silah sağlama, eğitim verme ve destekleme görevlerini üstlenen elit bir birim olan Kudüs Gücü'nü de yönetiyor. Bu milisler arasında Lübnan'daki Hizbullah, Yemen'deki Husiler, Suriye ve Irak'taki çeşitli milis grupları ve Gazze'deki Hamas ve Filistin İslami Cihad bulunuyor.

7 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İran'ın bu devlet dışı aktörlere sağladığı destek ve sistemlerin ölçeği ve türü, insansız hava araçları, balistik füzeler ve seyir füzeleri konusunda benzersiz bir durum oluşturuyor. İranlı uzman Fabian Hinz, bu durumu 'gerçekten eşi benzeri görülmemiş' şeklinde nitelendiriyor.

İran ile İsrail'in askeri gücünün karşılaştırması: Global Firepower tarafından hazırlanan 'Küresel Ateş Gücü' sıralamasına göre İran 14. sırada, İsrail ise 17. sırada!

8 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

Global Firepower, dünya genelinde 145 ülkenin geleneksel askeri gücünü kıyaslayan bir derecelendirme sistemidir. Bu sistem, 2024 yılı için yapılan değerlendirmelerde İsrail'in dünya genelindeki askeri güç sıralamasında 17. olduğunu, İran'ın ise 14. sırada yer aldığını belirtiyor.

Bu durum, her iki ülkenin askeri kabiliyetlerinin ve potansiyellerinin bir göstergesi olabilir. İsrail ve İran'ın bu sıralamadaki yerleri, bölgesel ve küresel güç dengeleri açısından önemli ipuçları veriyor. İsrail'in 17. sırada yer alması, ülkenin askeri teknolojideki ilerlemesini ve savunma stratejilerini gösterirken, İran'ın 14. sırada olması, ülkenin askeri kapasitesini ve bölgesel etkisini yansıtıyor.

9 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

İran ile İsrail'in askeri gücünü Global Firepower'ın dünya genelindeki rakip ülkelerin askeri güçleri karşılaştırdığı ankete göre ele almak gerekirse; İsrail 0,2596 puan ile İran'ın 0,2269 puanı ile listede yer alıyor.

Global Firepower, 2006 yılından bu yana 145 farklı ülkenin askeri güçlerini karşılaştıran bir sıralama yayınlıyor. Bu sıralama, her ülkenin karada, denizde ve havada uyguladığı geleneksel savaş tekniklerini 60'tan fazla faktör dikkate alarak değerlendirir. İdeal bir puanın 0,0 olduğu bu derecelendirmede, ülkelerin askeri kapasiteleri ve stratejileri detaylı bir şekilde incelenir.

10 İran askeri olarak güçlü mü İRAN ASKERİ GÜCÜ VS TÜRKİYE İşte Orduların dünya sıralaması ile İran askeri güç sıralaması 2024

Son yapılan değerlendirmeye göre, İsrail 0,2596 puan ile İran'ın 0,2269 puanını geride bıraktı. İsrail'in İran'a karşı elde ettiği bu üstünlüğün temel sebepleri arasında coğrafi konumu, askeri rezervlerinin büyüklüğü (İran'dan 115.000 daha fazla personel), savunma bütçesinin büyüklüğü (İran'dan 14 milyar dolar daha fazla) ve hava gücünün kapasitesi (İran'dan 61 uçak daha fazla) gösteriliyor.