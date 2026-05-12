İpek Yolu'nun en stratejik kalesiydi, şimdi kapılarını açtı: Ziyaretçi akınına uğruyor
Tokat’ın Pazar ilçesinde 13. yüzyıldan günümüze ulaşan Mahperi Hatun Kervansarayı, Selçuklu mirasını günümüze taşıyan büyüleyici atmosferiyle yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İpek Yolu’nun en stratejik noktalarından biri olan ve aslına uygun şekilde restorana dönüştürülen 800 yıllık tarihi yapı, hem yerli hem de yabancı turistlerin odak noktası haline geldi.
İlçe merkezindeki Mahperi Hatun Kervansarayı, Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşan tarihi yapısıyla kültür turizmindeki önemli durakları arasında yer alıyor. "Hatuniye hanı" olarak da bilinen kervansaray, yüzyıllardır ticaret yollarının sessiz tanığı olmayı sürdürüyor. 13'üncü yüzyılda Sultan 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan tarihi yapı, Selçuklu döneminde Sivas-Tokat-Amasya güzergahındaki ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edildi.
Dönemin tüccarlarına konaklama, dinlenme ve güvenlik imkânı sunan kervansaray, aynı zamanda malların depolandığı ve hayvanların bakımının yapıldığı önemli bir merkez olarak kullanıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himaye ve korumasında bulunan tarihi yapı günümüzde ise restoran olarak kullanılıyor.
Kadın baniler tarafından yaptırılan önemli Selçuklu eserlerinden biri olarak öne çıkan Mahperi Hatun Kervansarayı, tarihi ipek yolu üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.
Kervansarayın tarihe tanıklık ettiğini söyleyen vatandaş Göktuğ Başkan, "Selçuklu döneminden kalma kesme taş olan bu yapımız Tokat ili Pazar ilçemizde hala tarihe tanıklık etmektedir" dedi.