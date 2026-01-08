İntihar mektubu tefeci şebekesini çökertti: 9 şüpheli tutuklandı

5

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.