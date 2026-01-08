İntihar mektubu tefeci şebekesini çökertti: 9 şüpheli tutuklandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.01.2026 - 20:29

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu'da intihar eden vatandaşın bıraktığı notla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 4,5 aydır takip edilen tefeci şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Havalimanında görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde yaşamına son verdi. F.Y., kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili intihar notu bıraktı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı.

4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

