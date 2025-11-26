İnşaat işçileri gizli tüneli fark etti! Tarihçiler servet biçti: Karabük'te okul inşaatı durdu
Karabük'te okul inşaatında işçiler fark etti. Safranbolu'da devam eden çalışmalarda gizli bir tünel ortaya çıktı. Tarihçiler servet biçti.
Karabük Yenimahalle Ata Sokak'ta okul inşaatında gün yüzüne çıktı. Gizli tünel yapısını ilk fark eden inşaat işçileri oldu. Bölgede inceleme başlatılması için her şey durduruldu.
Geçmişte bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için inşa edildiği tahmin edilen tünel için araştırmacılar da devreye girdi.
Araştırmacı Cemil Belder, ortaya çıkarılan yapının yıllardır bilinen bir yapı olduğunu ancak okul inşaatı sayesinde tekrar gündeme geldiğini belirterek, "Arkamızda bulunan Zati Ağar okulunun altında ortaya çıkan su sarnıcı tünel yapısı aslında bizim yıllardır haberdar olduğumuz ancak bu okul inşaatı sebebiyle tekrar gündeme gelen ve bizim tarihi zenginliklerimize bir örnek olarak işaret edebileceğimiz bir kısmı ortaya çıktı" dedi.
Belder, "Bu su sarnıcı tünel sistemi Safranbolu coğrafyasının topografyasına göre değişiklikler gösterebiliyor ama genel olarak toprağın 3,5 metre altında olduğunu ve 160 santimetre içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, 50 santimetre genişliğinde koridorlara sahip ve bazı kısımlarında yürüyüş yollarının hemen yanında su arklarının bulunduğunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.
"Tarihi yapılarımızın kesin yaşları ve dönemleriyle alakalı bir şeyleri konuşabilmemiz için bu yapılarla alakalı kitabelerin olması veya tarihi vakfiyelerde yapım veya onarım yıllarıyla alakalı bilgilere erişmemiz gerekiyor. Ancak bu hususlarla alakalı tarihi belgelerde bundan bahsedilmediği ve kitabelere de ulaşamadığımız için burada görmüş olduğumuz mimari özelliklere sahip şu sarnıcı tünel ağının kesin yapım yılı ve dönemi hakkında bir veri, bir yıl ortaya koymak yanlış olabilir."
"Özellikle Safranbolu'nun yakın komşusu olan Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde bulunan bir mağaradan çıkan suyun Roma dönemine tarihlendirilen Tios Antik Kenti'ne kadar su hattını üzerinde bu tarz su sarnıcı tünelleri ve su kemerleri yapısıyla götürüldüğünü biliyoruz. Buradaki su sarnıcı tüneli de mimari olarak hemen hemen aynı tarzda inşa edilmiş su tüneli yapısıdır. Aslında Anadolu'da görebildiğimiz gibi Avrupa'da ve hatta İspanya'da bire bir aynısını görebildiğimizi ifade edebiliriz" şeklinde konuştu.