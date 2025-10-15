İnhisarlı 60 yaşındaki kadın üretici fark yarattı! Telefondan sipariş yağıyor: Elektrikli kamyonetimle teslim ediyorum

3

İkiz, çalışmanın kendisine iyi geldiğini, hiçbir hastalığının bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:"Allah bana bu sağlığı vermiş, çok şükür. Şekerim, tansiyonum yok. Herkesin beli, bacağı ağrıyor. Ben de evde kalsam benimki de ağrıyacak. Buradaki ürünlerimi görünce neşem artıyor. Onlarla konuşur, 'Güzellerim, canlarım benim' derim. Çocuklar çekişiyorlar, 'Anne, yapma' diyorlar. 'Uğraşma' diyorlar ama ben dinlemiyorum onları."Telefonla da sipariş aldığını belirten İkiz, "Siparişlerimi ilçe merkezine elektrikli kamyonetimle götürüyorum. Bana mesela 'Abla, bana maydanoz, marul getirebilir misin?' derler. 'Tamam' derim. Ben de taze taze biçip teslim ediyorum." diye konuştu.