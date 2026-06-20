İncirde altın dokunuş günleri: Kilogramı 300 liraya ulaştı! Marmara Bölgesi bile sıraya girdi, Bozdoğan’dan kapış kapış gidiyor

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Tüccarlar, "İyi ileğin fiyatı şu anda 150 ile 300 lira arasında değişiyor. Biz kaliteli ilekleri alıp hem bölgemizde hem de Marmara Bölgesi başta olmak üzere farklı illerde satışa sunuyoruz. Geçmiş veya hastalıklı ürünleri kesinlikle almıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetim yapıyor. Bozdoğan ileğinin kalitesi tartışılmaz. Üreticilerimiz güvenle ileklerini asabilir" dedi.